لزوم تجلیل از دستگاه های فعال در امر بازارچه های مرزی و صادرات کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی در هفتمین نشست کارگروه توسعه صادرات استان، افزود: همه مدیران و دستگاه ها اعم از گمرکات، مرزبانی، پایانه ها، سازمان همیاری شهرداری ها، فرمانداران و صنعت، معدن و تجارت در این مساله دخیل بوده اند که عملکردشان قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: وضعیت بازارچه های استان، مناسب است ولی در مواردی خودمان باعث تخریب و تخطئه همدیگر می شویم که این اقدام زیبنده نیست.

استاندار کرمانشاه با اشاره به روند احداث زیرساخت های عمرانی در بازارچه های استان بویژه بازارچه پرویزخان که برترین بازارچه صادراتی کشور محسوب می شود، از سازمان همیاری شهرداری های استان به عنوان متولی بازارچه ها، خواست تا سرعت بیشتری به این فعالیت ها داده شود.

وی در خصوص ساماندهی پیله وران مستقر در بازارچه پرویزخان نیز، گفت: باید محلی را برای این منظور مشخص کنیم و از پیله وران بخواهیم تا در کانکس هایی که خریداری می کنند، مستقر شوند و در این راه، سنگ اندازی و مانع تراشی را از احدی نخواهم پذیرفت زیرا برای ما، مهمترین اولویت، توسعه و برقراری نظم و نسق بازارچه است و به منویات یک گروه یا شخص خاص بستگی ندارد.

هاشمی همچنین خواستار تهیه گزارشی جامع از وضعیت صادرات دام زنده از سایر مبادی مرزی کشور مانند شلمچه، مهران و... به خارج از کشور شد و با اشاره به ممنوعیت صادرات دام از استان کرمانشاه، گفت: باید براساس گزارشی که تهیه می شود در این زمینه تصمیم گیری کنیم.

وی همچنین از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه و نیز فرماندار قصرشیرین خواست تا نسبت به تعبیه مکانی برای تخلیه سیمان فله ای که مورد اعتراض زوار عتبات عالیات در مرز خسروی شده است، چاره اندیشی کند.

استاندار کرمانشاه در ادامه، از سفر استاندار دیاله عراق در اوایل آبان ماه آینده به کرمانشاه و نیز سفر فرماندار شهر 'زور' کردستان عراق به قصرشیرین در آینده نزدیک برای بررسی امکان توسعه روابط هرچه بیشتر میان دو طرف خبر داد.