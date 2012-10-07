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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

راهپیمایی برای محکوم کردن استمرار اهانت به رسول الله در البرز برگزار می‌شود

راهپیمایی برای محکوم کردن استمرار اهانت به رسول الله در البرز برگزار می‌شود

کرج- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز از برگزاری راهپیمایی به منظور محکوم کردن استمرار اهانت به پیامبر اسلام(ص) در استان البرز برگزار می شود.

حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از شهروندان استان البرز به منظور محکوم کردن استمرار اهانت های غرب و صیهونیسم و همچنین عوامل هتک حرمت به پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) دعوت به راهپیمایی شده است که اطلاعیه این دعوت نیز تنظیم و منتشر شده است.

وی ادامه داد: این راهپیمایی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه هفته جاری از میدان شهدا به سمت خیابان شهید بهشتی تا میدان کرج برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این راهپیمایی در راستای ادای وظیفه به ساحت مقدس پیامبر بزرگ اسلام و اعتراض به استمرار اهانت ها در استان برگزار می شود که جهان اسلام نیز به اعتراضات خود ادامه داده اند.

وی افزود: این اقدام موهن و ضد اخلاقی و انسانی که موجی از خشم، نفرت و انزجار آزادگان را در سرتاسر بلاد اسلامی و کشورهای آزاده به پا کرده است.

وی اظهار داشت: این وظیفه ما است که با حضور پرشور و موثرتر از همه ای استان ها و کشورها این کار را انجام دهیم و توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

کد مطلب 1714395

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