حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از شهروندان استان البرز به منظور محکوم کردن استمرار اهانت های غرب و صیهونیسم و همچنین عوامل هتک حرمت به پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) دعوت به راهپیمایی شده است که اطلاعیه این دعوت نیز تنظیم و منتشر شده است.

وی ادامه داد: این راهپیمایی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه هفته جاری از میدان شهدا به سمت خیابان شهید بهشتی تا میدان کرج برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این راهپیمایی در راستای ادای وظیفه به ساحت مقدس پیامبر بزرگ اسلام و اعتراض به استمرار اهانت ها در استان برگزار می شود که جهان اسلام نیز به اعتراضات خود ادامه داده اند.

وی افزود: این اقدام موهن و ضد اخلاقی و انسانی که موجی از خشم، نفرت و انزجار آزادگان را در سرتاسر بلاد اسلامی و کشورهای آزاده به پا کرده است.

وی اظهار داشت: این وظیفه ما است که با حضور پرشور و موثرتر از همه ای استان ها و کشورها این کار را انجام دهیم و توطئه دشمنان را خنثی کنیم.