پوشش خبری جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان توسط 120 خبرنگار

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله شهنوازیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته ستاد اطلاع رسانی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همزمان با دیگر کمیته های جشنواره فعالیت خود را از ابتدای مهر ماه آغاز کرد.

وی عنوان کرد: این کمیته با حضور شش خبرنگار از خبرگزاری ها و روزنامه های محلی گفت و گو های مختلفی با مسئولان استانی و هنرمندان حوزه تئاتر انجام می دهد و به طور شبانه روزی به انتشار اخبار جشنواره در سایت اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان می پردازد.

شهنوازیان عنوان کرد: با فعالیت این کمیته تاکنون بیش از دو هزار خبر در سایت های خبری و جراید سراسری و محلی منتشر شده است.

شهنوازیان یادآور شد: برای پوشش اخبار جشنواره توسط روزنامه های محلی، کشوری و سایت های خبری افزون بر 120 خبرنگار به کمیته اطلاع رسانی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان مراجعه کرده اند و کارت های خبرنگاری برای آنها صادر شده است.

وی با بیان اینکه کمیته اطلاع رسانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هماهنگی های لازم برای پخش تیزر تلویزیونی از شبکه همدان و تلویزیون های شهری را انجام داده است، افزود: این کمیته هماهنگی های لازم برای حضور شبکه های بین المللی و کشوری و استانی در جشنواره را به انجام رسانده و شبکه های بین المللی جام جم و سحر همکاری خود را به ستاد خبری جشنواره اعلام کردند.

وی عنوان کرد: این کمیته هماهنگی های لازم برای تبلیغات شهری را با ادارات و نهادهای مختلف انجام داده و تبلیغات شهری از 10 مهر ماه با هماهنگی کمیته تبلیغات شروع شده است.

شهنوازیان همچنین اضافه کرد: پوستر نوزدهمین جشنواره تبین المللی ئاتر کودک و نوجوان همدان به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها ارسال شده است.