به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل علی آبادی افزود: با نصب و بهره برداری از 32 دستگاه فرستنده دیجیتال در 8 ایستگاه، شهرهای استان از شبکه‌های تلویزیونی دیجیتال برخوردار خواهند شد.

وی اظهار داشت: این ایستگاه‌ها شامل شهرهای شیروان، اسفراین و راز و ایستگاه های سادات شیروان، بابا امان، حصارگرمخان، کشانک و روستای روئین است که با نصب و بهره برداری از این فرستنده‌ها، مردم می‌توانند 17 شبکه تلویزیونی و 17 شبکه رادیویی را از طریق گیرنده‌های دیجیتال خود دریافت کنند.

علی آبادی با بیان اینکه 120 دستگاه فرستنده آنالوگ نیز در 30 ایستگاه استان نصب خواهد شد افزود: براین اساس، تمامی ایستگاه‌های فرستنده تلویزیونی از تک برنامه‌ای به 4 برنامه‌ای ارتقا خواهد یافت.

مدیر فرستنده‌های تلویزیونی و اف ام صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی عنوان کرد: در حال حاضر 51 درصد از جمعیت استان از پوشش دیجیتال برخوردارند که با نصب ایستگاه‌های دیجیتال جدید این رقم به حدود 80 درصد خواهد رسید.

وی افزود: به میمنت سفر مقام معظم رهبری، خراسان شمالی به عنوان اولین استان کشور خواهد بود که علاوه بر مرکز استان اکثر شهرها و بخش‌های آن تحت پوشش شبکه‌های تلویزیون دیجیتال قرار خواهد گرفت.