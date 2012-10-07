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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

به میمنت سفرمقام معظم رهبری/

32 دستگاه فرستنده دیجیتال در خراسان شمالی به بهره برداری می‌رسد

32 دستگاه فرستنده دیجیتال در خراسان شمالی به بهره برداری می‌رسد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر فرستنده‌های تلویزیونی و اف ام صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی گفت: به میمنت سفر مقام معظم رهبری به این استان، از 32 دستگاه فرستنده دیجیتال و 120 دستگاه فرستنده آنالوگ در خراسان شمالی بهره برداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل علی آبادی افزود: با نصب و بهره برداری از 32 دستگاه فرستنده دیجیتال در 8 ایستگاه، شهرهای استان از شبکه‌های تلویزیونی دیجیتال برخوردار خواهند شد.

وی اظهار داشت: این ایستگاه‌ها شامل شهرهای شیروان، اسفراین و راز و ایستگاه های سادات شیروان، بابا امان، حصارگرمخان، کشانک و روستای روئین است که با نصب و بهره برداری از این فرستنده‌ها، مردم می‌توانند 17 شبکه تلویزیونی و 17 شبکه رادیویی را از طریق گیرنده‌های دیجیتال خود دریافت کنند.

علی آبادی با بیان اینکه 120 دستگاه فرستنده آنالوگ نیز در 30 ایستگاه استان نصب خواهد شد افزود: براین اساس، تمامی ایستگاه‌های فرستنده تلویزیونی  از تک برنامه‌ای به 4 برنامه‌ای ارتقا خواهد یافت.

مدیر فرستنده‌های تلویزیونی و اف ام صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی عنوان کرد: در حال حاضر 51 درصد از جمعیت استان از پوشش دیجیتال برخوردارند که با نصب ایستگاه‌های دیجیتال جدید این رقم به حدود 80 درصد خواهد رسید.

وی افزود: به میمنت سفر مقام معظم رهبری، خراسان شمالی به عنوان اولین استان کشور خواهد بود که علاوه بر مرکز استان اکثر شهرها و بخش‌های آن تحت پوشش شبکه‌های تلویزیون دیجیتال قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1714401

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