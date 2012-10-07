طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علی ایرانپور اظهار داشت: طرح استیضاح صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی با ۳۴ امضا، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مهمترین علت استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، نابسامانی در بازار کالاهای اساسی و همین طور نبود حمایت های لازم از کشاورزان است که وی باید نسبت به این مسایل پاسخگو باشد.
وی اظهارداشت: با توجه به مشکلات بوجود آمده در حوزه محصولات کشاورزی و دامی و نابسامانی در بازار این کالاها، در ماه های اخیر تذکرات کتبی و شفاهی بسیاری از سوی نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی داده شده است.
این نماینده مجلس نهم، تأکید کرد: با توجه به تذکرات کتبی و شفاهی متعددی که از سوی نمایندگان طی ماه های اخیر به وزیر جهاد کشاورزی داده شده و نمایندگان نیز با بی اعتنایی وزیر روبرو شده اند، بنابراین طرح استیضاح خلیلیان با ۳۴ امضا تنظیم و تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تقدیم هیأت رئیسه شده است، انتظا ر می رود هیأت رئیسه پس از بررسی های لازم، آنرا در دستور کار صحن علنی قرار دهد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از ارائه طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به هیأت رئیسه مجلس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علی ایرانپور اظهار داشت: طرح استیضاح صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی با ۳۴ امضا، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
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