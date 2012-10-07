طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علی ایرانپور اظهار داشت: طرح استیضاح صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی با ۳۴ امضا، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.



نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مهمترین علت استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، نابسامانی در بازار کالاهای اساسی و همین طور نبود حمایت های لازم از کشاورزان است که وی باید نسبت به این مسایل پاسخگو باشد.



وی اظهارداشت: با توجه به مشکلات بوجود آمده در حوزه محصولات کشاورزی و دامی و نابسامانی در بازار این کالاها، در ماه های اخیر تذکرات کتبی و شفاهی بسیاری از سوی نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی داده شده است.



این نماینده مجلس نهم، تأکید کرد: با توجه به تذکرات کتبی و شفاهی متعددی که از سوی نمایندگان طی ماه های اخیر به وزیر جهاد کشاورزی داده شده و نمایندگان نیز با بی اعتنایی وزیر روبرو شده اند، بنابراین طرح استیضاح خلیلیان با ۳۴ امضا تنظیم و تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است.



عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تقدیم هیأت رئیسه شده است، انتظا ر می رود هیأت رئیسه پس از بررسی های لازم، آنرا در دستور کار صحن علنی قرار دهد.