به گزارش خبرنگار مهر سید حسین نقوی حسینی در خصوص جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: صالحی در این جلسه گزارش مبسوطی پیرامون موفقیت های جمهوری اسلامی در برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران، برگزاری نشست سه جانبه در مصر پیرامون سوریه، سفر به سوریه و مذاکرات با مقامات سوری و بالاخره شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد همراه با هیات جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از توضیحات صالحی، نمایندگان نقطه نظرات و سوالات خود را پیرامون مسائل مطرح شده ارائه کردند و در ادامه جلسه وزیر خارجه به دو سوال آقایی نماینده سلماس و یک سوال دهدشتی نمانیده آبادان پاسخ داد.

وی افزود: نماینده سلماس در مورد علت عدم رعایت نزاکت دیپلماسی و عدم پیگیری جدی مسائل منطقه ای از جمله گروگان ها از وزیر امور خارجه در کمیسیون سوال کرد که از پاسخ های صالحی قانع شد.

نقوی با اشاره به طرح سئوال نماینده آبادان از وزیر امور خارجه در مورد بازداشت ملوانان آبادانی توسط گارد ساحلی عربستان در جلسه کمیسیون امنیت ملی گفت: صالحی در پاسخ به این سئوال از حضور گروه حقوقی- کنسولی جمهوری اسلامی در عربستان برای پیگیری مسائل بازداشت‌شدگان خبر داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات جلسه امروز گفت: دعوت از سفرای کشورهای سوریه، ترکیه و قطر جهت شرکت در کمیسیون و توضیح پیرامون مسائل گروگان های ایرانی در سوریه، دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی آخرین وضعیت مسائل مربوط به آن وزارت هفته آینده، بازدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از بندرعباس و جزایر سه گانه در دهه اول آبان ماه، بازدید کمیسیون از نیروگاه اتمی اراک و بالاخره دعوت از گروگان های آزاد شده هلال احمر در لیبی به کمیسیون امنیت ملی از مصوبات جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود.