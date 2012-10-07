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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۶

دمای هوای استان البرز کاهش می یابد

دمای هوای استان البرز کاهش می یابد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان البرز از کاهش دمای هوای استان البرز، وزش باد و افزایش ابر طی روز آینده خبر داد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر هوای کرج قسمتی ابری و دمای آن 29 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.

وی ادامه داد: طی 24 ساعت آینده هوای کرج قسمتی ابری و در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد، در ارتفاعات رگبار و رعد و برق خواهد بود و بیشینه دما 28 درجه سانتیگراد و کمینه دما 15 درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد هم اکنون کمی ابری و دمای آن 26 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.

رحمانیان تصریح کرد: طی 24 ساعت آینده هوای هشتگرد کمی ابری و در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد و در ارتفاعات رگبار و رعد و برق همراه خواهد بود که بیشینه دما 25 و کمینه دما 14 درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز اظهار داشت: هوای طالقان نیز کمی ابری و در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود که بیشینه دما 23 و کمینه دما 10 درجه سانتیگراد خواهد بود.
 

کد مطلب 1714412

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