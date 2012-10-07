22 میلیون ریال کمک برای آزاد سازی زندانیان نیازمند زنجانی جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بیات افزود: خوشبختانه پس از افتتاح خانه انفاق که یک مرکز نیکوکاری به منظور جمع‌آوری کمک‌های مردمی در قالب طرح های مختلف است، مردم استان زنجان کمک‌های بسیاری به مددجویان کمیته امداد کرده‌اند.

وی با اشاره به برخی از مباغ کمک های جمع‌آوری شده در خانه انفاق ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری در قالب طرح طرح رحمت که به منظور جمع‌اوری کمک برای آزاد سازی نیازمندان اجرا می‌شود، 22 میلیون ریال کمک مردمی در خانه انفاق جمع‌آوری شده است .

مسئول خانه انفاق احسان و نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان همچنین مبلغ کمک‌های جمع‌آوری شده در قالب طرح ماعون را 80 هزار ریال عنوان کرد و افزود: همچنین در قالب طرح حج فقرا نیز 100 هزار ریال کمک مردمی در خانه انفاق و در شش ماهه نخست سال جاری جمع‌آوری شده است.

بیات همچنین مبلغ کمک های جمع‌اوری شده در قالب نذورات قربانی را سه میلیون و 600 هزار ریال اعلام کرد و افزود: در قالب طرح طرح صدقه برای امام زمان (عج) نیز یک میلیون و 375 هزار ریال در خانه انفاق کمیته امداد استان زنجان جمع‌آوری شد.

بیات با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز امدادگران در خانه انفاق آماده جمع‌اوری کمک های مردمی هستند، اضافه کرد: همچنین در خانه انفاق ثبت نام از حامیان در قالب طرح اکرام ایتام نیزانجام میشود.