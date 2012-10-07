به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر یکشنبه در دیدار استاندار اسپارتای ترکیه که به همدان سفر کرده است، گفت: همدان آمادگی پذیرش سرمایهگذاران خارجی به ویژه سرمایه گذاران استان اسپارتاری ترکیه را داراست.
وی گفت: این استان از سرمایه گذاران در بخشهای گردشگری، خودروسازی، داروسازی، پتروشیمی، صنایع دستی، کشاورزی و صنایع تبدیلی استقبال می کند.
علی محمد آزاد با بیان اینکه تجار و بازرگانان استان همدان نیز آمادگی سرمایهگذاری در اسپارتای ترکیه و آژانس مدیترانه غربی را دارند، به سابقه تاریخی دوستی ایران با ترکیه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به سوابق تاریخی، فرهنگی و دینی و روابط اقتصادی این دو کشور، رابطه و تعاملات باید بیشتر شود.
آزاد با بیان اینکه در دنیای امروز هیچ کشوری به تنهایی قادر به تأمین تمامی نیازهای خود نیست، افزود: با مطرح شدن دهکده جهانی باید در این فضای جدید روابط و ارتباطات نزدیکتری بین انسانها به وجود آید.
نیازهای ایران و ترکیه از طریق افزایش تعاملات تجاری قابل رفع است
وی با بیان اینکه کشورهای ایران و ترکیه دارای نیازهایی هستند که میتوانند از طریق افزایش تعاملات تجاری این نیازها را مرتفع کنند، گفت: به همین منظور برنامهریزیهای صورت گرفته که این مبادلات از 10 میلیارد به 30 میلیارد دلار برسد که تداوم این مهم با استمرار مراودت ها مسیر خواهد بود.
استاندار همدان در ادامه با اشاره به سفر هیئت بلند پایه همدان در سال 88 به استان اسپارتای ترکیه از پاسخ دعوت استان اسپارتا به همدان ابراز خرسندی کرد و گفت: این بازدیدها باعث آشنایی اسپارتا با توانمندیهای استان همدان میشود.
علی محمد آزاد در ادامه به تشریح پتانسیلها و توانمندیهای استان همدان پرداخت و گفت: همدان از استانهای بسیار مؤثر در بخش اقتصادی کشور است.
حجم سرمایهگذاری در بخش معادن سیلیس و دولومیت افزایش یافت
وی با اشاره به ظرفیتهای ذخایر معدنی استان همدان یادآور شد: معادن سیلیس و دولومیت از ذخایر مهم استان همدان است که در مدت پنج سال گذشته میزان حجم سرمایهگذاری در این بخش 9 برابر افزایش داشته است.
آزاد با بیان اینکه شهر همدان جزو پنج شهر فرهنگی و توریستی کشور محسوب میشود، افزود: سابقه شهرنشینی همدان که به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین از آن یاد میشود به دوران مادها نخستین دوران حکومتهای جهان باز میگردد و آثار فرهنگی و تاریخی همدان گویای پیشینه آن است.
وی به ظرفیتهای بخش کشاورزی، وجود مقبره دانشمندان مشهور نظیر بوعلیسینا در همدان و جاذبههای گردشگری و توریستی نظیر غار علیصدر اشاره کرد و حضور مسافران در این استان را از مزیتهای مناسب استان همدان برشمرد.
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