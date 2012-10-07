به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی کودک ظهر امروز یکشنبه 16 مهر ماه سال جاری نشستی خبری با اصحاب رسانه در محل سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حضور محمدرضا نیکبخت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کوهی معاونت اجتماعی بهزیستی کرمانشاه، رامین رضایی، معاون فنی مرکز بهداشت استان کرمانشاه و شیرزاد احسانخواه کارشناس سلامت اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد.

محمدرضا نیکبخت در این نشست با تبریک روز جهانی کودک گفت: کودکان زیادی در جهان وجود دارند که با مشکلات عدیده ای چون فقر، گرسنگی، آزار جنسی، مشکلات تغذیه ای و... مواجه هستند و سازمان یونیسف نیز تلاش هایی را برای رفاه آنان کرده است اما آنچه که از آمار و ارقام بر می آید قریب 6 هفته از بودجه تسهیلات در جهان برای رفاه حال کودکان کافی است.

کودکان سرمایه های اصلی و آینده سازان جامعه ما هستند و از این منظر توجه به مسائل و مشکلات آنها اهمیت ویژه ای دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 230 هزار کودک در استان زندگی می کنند، افزود: این رقم لزوم توجه بیشتر به مسائل و مشکلات این قشر را نشان می دهد.

نیکبخت افزود: برنامه ریزی مناسب برای آینده کشور در گرو توجه به سلامت کودکان امروز است.

وی گفت: بر اساس تعریف های رسمی افراد از بدو تولد تا 18 سالگی، کودک به حساب می آیند و نیازمند توجه جدی هستند و خوشبختانه در کشور ما تاحدی به این مسئله توجه شده و از وضعیت نسبتا مناسبی در قیاس با دیگر کشورها برخوردار هستیم.

نیکبخت در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب کودکان افغانی، پاکستانی و برخی کشورهای مشابه در دنیا، گفت: در حال حاضر حدود 215 میلیون کودک با وضعیت نامطلوب در دنیا زندگی می کنند.

وی افزود: در حال حاضر امکان استفاده از تمام امکانات آموزشی برای کودکان فراهم است. همچنین برای کودکان در سنین مختلف برنامه های قابل توجهی وجود دارد.

نیکبخت با بیان اینکه باید شرایطی فراهم شود که کودکان بدون هیچگونه تبعیضی پرورش یابند، گفت: تبعیض های موجود در میان کودکان سبب آسیب های روانی بسیاری بین آنان می شود، لذا برای جلوگیری از وقوع این آسیب ها باید شرایط مناسبی فراهم شود.

وی ادامه داد: رشد و تربیت همه جانبه کودک نیازمند توجه جدی خانواده، جامعه و همه ارگانهاست و تنها در صورت توجه درست به کودکان می توان شاهد آینده ای سرشار از موفقیت بود.

نیکبخت شعار هفته کودک امسال را "کودک، خانواده و جامعه" عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 400 مدرسه مروج سلامت در استان وجود دارد که در رابطه با بهداشت فردی، تغذیه و سایر مسائل کودکان اقدام می کنند.

در ادامه این نشست معاون فنی مرکز بهداشت کرمانشاه گفت: آمار مرگ و میر کودکان زیر یک سال از 110 نفر در هر هزار تولد زنده 1371 در سال به 18 در هر هزار تولد زنده رسیده است و این آمار بسیار مناسبی است.

وی افزود: همچنین میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال به 20 نفر در هر هزار نفر رسیده، در حالیکه این رقم سال 1370، 141 نفر بوده است.

وی در خصوص طرح پزشک خانواده در استان کرمانشاه گفت: تاکنون 300 هزار نفر در استان برای طرح پزشک خانواده نام نویسی کرده اند.

وی افزود: شمار پزشکانی که آمادگی خود را برای ارایه خدمات در قالب این طرح در استان، اعلام کرده اند، حدود 400 نفر است.

وی ادامه داد: همه زیرساخت ها چه از نظر سخت افزاری و چه در زمینه نرم افزاری را آماده کرده ایم و اکنون یکی از آماده ترین استانهای کشور برای اجرای طرح پزشک خانواده در کشور به شمار می آییم و به محض صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت این طرح در استان کرمانشاه به مرحله اجرا در خواهد آمد.