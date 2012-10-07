رضوان پور محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های این هفته به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره از پانزدهم مهرماه آغاز شده و تا 21 مهر ماه در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه شعار امسال هفته جهانی کودک( کودک- خانواده و جامعه) است و این جشنواره باهدف آگاهی و توجه بیشتر والدین به بچه ها برگزار شده است اظهارداشت: انتخاب فیلم و بازی برای کودکان مسائلی است که باید مورد توجه والدین و مربیان قرار بگیرد که بحث و آگاهی خانواده ها از آن در دستور کار این جشنواره قرار دارد.

پورمحمدی هدف دیگر این جشنواره را معرفی فعالیت های کانون در اوقات فراغت کودکان در تابستان و زمستان خواند و اظهار داشت: دستیابی به شیوه‌های نوین و جامع در خصوص هر یک از فعالیت‌های فرهنگی هنری، کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی هنری و توجه به اصل تنوع و نوآوری در آفرینش مسئله مورد اهمیت این بخش است.

وی با اشاره به اینکه در این جشنواره 30 غرفه در موضوعات مختلف برپا ست، یادآور شد: هر غرفه به معرفی یک فعالیت پرداخته است.

کارشناس امور فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی ادامه داد: غرفه سرود، قرآن و احکام، مسابقه، بازی و سرگرمی، معرفی وقایع، بحث کتاب، روخوانی کتاب، معرفی کتاب، معرفی شخصیت، معرفی سرزمین، قصه گویی، نقاشی، کاردستی، سفال، نمایش خلاق و عروسکی ، پخش فیلم و روابط عمومی از جمله این غرفه ها هستند.

پورمحمدی با بیان اینکه غرفه بحث آزاد و پویانمایی غرفه های تخصصی جشنواره هستند، اظهار داشت: سه غرفه تخصصی رباتیک، مهدویت و سازمان ورزش و جوانان به عنوان مهمان در این جشنواره حضور دارند.

وی در خصوص غرفه های تخصصی این جشنواره گفت: در راستای ارتقا سطح آگاهی خانواده ها غرفه بحث آزاد هر روز صبح با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برپا می شود ومسائل تخصصی کودکان در آن مورد بحث و تبادل نظر قرارمی گیرد.

دبیر جشنواره یک هفته با کانون با اشاره به اینکه هر روز این هفته دارای یک عنوان است ، اظهار داشت: مطابق با نامگذاری هر روز، جشنواره برنامه های خاصی را برپا می کند.

وی یادآور شد: برنامه های روز اول با عنوان کودک- رسانه- خانواده دیروز با برگزاری نشست خبری و برگزاری نشست تخصصی در خصوص کودک و رسانه برگزارشد.

پورمحمدی روز دوم جشنواره را کودک- خانواده- جامعه عنوان و ادامه داد: برنامه های این روزبرپایی کارناوال شادی در سطح شهرو عیادت از کودکان بیمار است.

وی اضافه کرد: روز سوم جشنواره با عنوان تربیت – کودک- بازی برپا می شود که برگزاری مسابقه رباتیک برنامه ویژه این روز است.

دبیر جشنواره یک هفته با کانون گفت: روز چهارم جشنواره با حضور کودکان دیروز کانون یعنی پدر و مادرهایی که قبلا عضو کانون بوده اند با عنوان حقوق کودک برپا می شود.

وی با بیان اینکه روز پنجم برنامه شهرک ترافیک با حضور کارشناسان شهرک ترافیک به مسئله کودک و ایمنی می پردازد، اظهار داشت: کودکان با نیازهای خاص در روز ششم با حضور یکی از شاعران کشور با حضور اعضای شاعر و نویسنده عضو کانون برپا می شود.

پور محمدی در پایان خاطرنشان کرد: روز آخر این هفته کودک، مسئولیت های اجتماعی و طبیعت نامگذاری شده است که دعوت از کارشناسان محیط زیست و شهرداری، تشکیل کارگاه کاردستی به وسیله دور ریختنی ها و اجرای نمایش عروسکی و خلاق از جمله برنامه های آن است.