به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اورنگی طی سخنانی اظهارداشت: در مرحله نخست این طرح که به ابتکار رئیس جمهور از اویل سال گذشته آغاز شد، 6 هزارمیلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی بین استان های کشور توزیع شد که 140میلیارد تومان آن به لرستان رسید.

وی هدف اصلی از اجرای این طرح را ایجاد اشتغال جدید و افزایش ظرفیت های تولید دانست و گفت: در ارزیابی عملکرد استان ها، لرستان چه در تصویب طرح و چه در انعقاد قرارداد مقام نخست کشور را به خود اختصاص داد که از برنامه ریزی منسجم و تلاش مدیریت اجرایی استان حکایت دارد.

دبیرکارگروه توسعه بخش کشاورزی با اشاره به تخصیص 100 درصدی اعتبار مرحله نخست این طرح به استان ها گفت: در مرحله دوم این طرح از محل احکام ردیف بودجه امسال 10هزار میلیارد تومان به توسعه فعالیت های کشاورزی اختصاص می یابد که استان های موفق سهم بیشتری از این اعتبار را دریافت خواهند کرد.

