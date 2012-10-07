ملاقاتهای مسئولان ایرانی و ترکیه ای باید تخصصی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ممدوح اوغوز ظهر یکشنبه در نشست با استاندار و مسئولان اقتصادی استان همدان، افزود: برقراری رابطه اقتصادی استان‌های همدان و اسپارتای ترکیه تجارت‌های فردی را نیز به دنبال دارد.

اوغوز با بیان اینکه استان‌های ترکیه به صورت آژانس فعالیت دارند و استان اسپارتا به همراه دو استان همجوار دیگر به صورت آژانس است، گفت: در حال حاضر مسئولان استان همدان با مسئولان سه استان ترکیه دیدار دارند.

وی در ادامه به بیان پتانسیل‌ها و مزیت‌های استان اسپارتا پرداخت و یادآور شد: مسائل و موضوعات مشترک در استان همدان و اسپارتا باید شناسایی شده و تبادلات گسترش یابد.

استاندار اسپارتا ترکیه افزود: با توجه به اینکه استان همدان شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی را دارد باید این شرایط برای تجار اسپارتا به صورت ویژه خاص در نظر گرفته شود.

مدیرکل امور اقتصادی استان همدان نیز از معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در این استان خبر داد و گفت: محصولات صادراتی تولید داخل نیز از مالیات صادراتی معاف هستند.

رضا عباسچیان با بیان اینکه شرکت‌ها مالیات بیشتری پرداخت می‌کردند، گفت: در اصلاح قانون جدید، پرداخت مالیات این شرکت‌ها نسبت به سنوات گذشته کمتر شده است.

وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی نیز از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می شوند.