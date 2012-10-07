زلزله شهرستان پارس آباد در استان اردبیل را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، این زلزله به قدرت پنج ریشتر بعد از ظهر یکشنبه در این نواحی احساس شد.

براساس اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون اصلی زلزله بعد از ظهر شهر "شاماخی" در کشور جمهوری آذربایجان بوده که به دلیل نزدیکی به این استان بخشهایی از نواحی شمالی کشورمان را لرزاند.

پس از این زلزله چند پس لرزه نیز با قدرت بسیار پایین در منطقه شمالی و شهرستان پارس آباد احساس شده است.



با توجه به زلزله اخیر آذربایجان شرقی، وقوع این زلزله مردم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار را وحشت زده کرده و شهروندان مجبور به ترک خانه های خود شده اند.

علاوه بر این مدارس این شهرستانها نیز پس از وقوع زمین لرزه تعطیل و دانش آموزان به بیرون هدایت شده اند.



هم اکنون آرامش در شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار حاکم بوده و مشکلی در این شهرستان گزارش نشده است.