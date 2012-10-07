بهر برداری از مجتمع آموزشی آلیان فومن

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب نجف زاده افزود: فریبا سپهری یکی از خیران فومنی ساکن تهران برای ساخت این مجتمع آموزشی که شش کلاس درس دارد یک میلیارد و 650 میلیارد ریال هزینه کرده است.

وی ادامه داد: مجتمع آموزشی که در آلیان فومن افتتاح شد 360 متر مربع زیربنا دارد و دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی طی دو شیفت در آن مشغول به تحصیل می شوند.

ترانزیت 385هزار تن کالای نفتی و غیرنفتی از گیلان

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: طی شش ماهه نخست سال جاری از مرزهای آستارا و انزلی به ترتیب 226 هزار و 975 تن و 158 هزار و 107تن کالا ترانزیت شده است.

سبحان الله علیپور افزود: عمده ترین بخش ترانزیت استان طی این مدت به کالاهای نظیر انواع مواد سوختی، محصولات معدنی، کالاهای ساختمانی و مواد غذایی اختصاص داشته است.

وی اظهارداشت: در این مدت 79 هزار و271 تن کالا از مرز آستارا وارد کشور شده که عمده کالاهای وارداتی مرز آستارا درشش ماهه نخست سال جاری را الیاف مصنوعی، تخته و آهن آلات تشکیل می دهد.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های گیلان یادآورشد: طی مدت مزبور 354 هزار و 197تن کالا از این مرز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17درصد رشد داشته است.

برداشت دوم هندوانه در لنگرود برای نخستین بار

در حالیکه 15 روز ازپائیز گذشته کشاورز لنگرودی نخستین بار در گیلان برای بار دوم از مزرعه اش هندوانه برداشت کرد، " جبارنیک قلب " کشاورز اهل روستای تازه آباد چاف لنگرود از مزرعه خود هشت تن هندوانه برداشت نمود، برداشت هندوانه در چاف لنگرود که یکی از مناطق مهم تولید این محصول است همه ساله تیر ماه به پایان می رسد.

کشاورز لنگرودی در مرحله نخست از دو هکتار زمین زراعی خود 50 تن هندوانه به ارزش اقتصادی 150میلیون ریال برداشت کرده بود.

تصادف رانندگی در جاده خمام به رشت

تصادف رانندگی در جاده خمام به رشت یک کشته برجا گذاشت، رئیس پلیس راه گیلان گفت: بر اثر برخورد دو موتورسیکلت در جاده خمام به رشت یکی از موتورسواران که جوانی 35 ساله بود کشته شد.

سرهنگ مجید جمشاد علت این حادثه راتوجه نکردن موتورسوار کشته شده به جلو اعلام کرد، در 18 تصادف رانندگی دیگر 24 ساعت گذشته در گیلان 34 نفر مجروح شدند.

8 میلیون سهم در معاملات بورس اوراق بهادار رشت داد و ستد شد

مدیر تالار منطقه ای بورس رشت گفت: هشت میلیون و 308 هزار و 740 سهم در معاملات امروز بورس اوراق بهادار رشت داد و ستد شد.

محمد رضا مهران فر افزود: ارزش سهام معامله شده 30 میلیارد و 711 میلیون و 304 هزار ریال است، 55 درصد این سهام به ارزش بیش از 16 میلیارد و 832 میلیون ریال مربوط به خرید سهام است.

پرونده برداشت برنج در گیلان بسته شد

برداشت برنج در گیلان با پیش بینی تولید یک میلیون و 100 هزار تن شلتوک به پایان رسید، برداشت برنج در استان 24 تیر ماه آغاز شده بود.

پیش بینی کارشناسان جهاد کشاورزی نشان می دهد شالیکاران گیلان با استحصال 750 هزار تن برنج سفید از این مقدار شلتوک دو هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهند کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان بیشتر شالیکاران گیلانی امسال در شالیزارهایشان رقم بومی هاشمی، صدری، علی کاظمی، طارم، دم سیاه و حسن سرائی کشت کردند.

گیلان 238 هزار هکتار شالیزار دارد، 100 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان امسال با ماشین کشت شد، 40 درصد برنج سفید ایران در گیلان تولید می شود.