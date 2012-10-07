جشن خانه موسیقی لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مسائل اخیر و تصمیم مسئولان برج مبنی بر عدم در اختیار گذاشتن محل سالن همایش های برج میلاد برای تاریخ اعلام شده مسئولان ستاد جشن برای انتقال مکان از برج به تالار وحدت اقدام کردند و متاسفانه علی رغم مساعدت مسئولان تالار در نهایت مجوز این برنامه صادر نشد.

اعضای هیات مدیره خانه موسیقی در جلسه بعد از ظهر امروز در پی بروز این مسائل بیانیه ای صادر کردند؛متن این بیانیه چنین است:

جشن خانه موسیقی که هر ساله در ماه مهر همزمان با روز جهانی موسیقی و سالروز تولد حکیم ابونصرفارابی برگزار می شود امسال با همه تمهیدات و برنامه ریزی های مفصل متأسفانه با مشکل مواجه و نهایتا لغو شد.



هیئت مدیره خانه موسیقی و همه دست اندرکاران جشن از این واقعه تلخ متاسف است و از همه علاقه مندان هنر موسیقی ، اعضای محترم این نهاد و مردم شریف و فرهنگ دوست ایران پوزش می طلبد.



خانه موسیقی از همه مولفان ، ناشران و به ویژه برگزیدگان بخش رقابتی جشن و اعضای هیات داوران که با ساعتها و روزها صرف وقت و مطالعه کتابهای رسیده به جشن آثار برجسته و برتر را برگزیدند پوزش می طللبد .



ستاد جشن از همه مدعوین و هنرمندانی که قرار بود در بخش های مختلف این مراسم به اجرای برنامه بپردازند و بویژه از همه هنرمندان شاخص نواحی که از اقصی نقاط ایران برای حضور و اجرای برنامه در این مراسم رنج تمرین و آماده سازی و سفر را به خود هموار کرده بودند عذر خواهی می کند .



اعضای شورای عالی خانه مراتب اعتذار خود را به کلیه میهمانان محترم و هنرمند شهرهای دور و نزدیک که با دریافت کارت دعوت با شوق و مهر آمادگی حضور خود را اعلام کرده بودند و لغو مراسم توفیق دیدار همدلان و همراهان را ضایع کرده است اعلام می دارد .



در پایان اعضای هیئت مدیره خانه ضمن سپاس از همه دست اندرکاران برگزاری این مراسم از جمله مسئولان مرکز همایش های برج میلاد که به عنوان اسپانسر برنامه از آغاز همراه و همگام ما بودند و همچنین از دفتر موسیقی و معاونت هنری وزارت ارشاد که جهت برگزاری جشن سعی وافری داشتند سپاسگزاری می کند .