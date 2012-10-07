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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

با صدور اطلاعیه ستاد استقبال/

مردم خراسان شمالی 8 صبح چهارشنبه به استقبال رهبری می‌روند

مردم خراسان شمالی 8 صبح چهارشنبه به استقبال رهبری می‌روند

بجنورد - خبرگزاری مهر: کمیته تبلیغات ستاد استقبال از مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی طی اطلاعیه‌ای زمان استقبال از معظم له در این استان را ساعت هشت صبح روز چهارشنبه 19 مهر ماه اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه ستاد استقبال از رهبری، از مردم خراسان شمالی خواسته شده تا در ساعت تعیین شده در میدان دولت بجنورد حضور یابند.

در ادامه این اطلاعیه، مسیر استقبال از رهبر معظم انقلاب پس از ورود معظم له به بجنورد، از میدان دولت بجنورد به سمت ورزشگاه تختی این شهر اعلام شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: ایزد منان را شکر که توفیق زیارت پرچمدار اسلام ناب محمدی(ص) و نقطه آمال و آرزوی میلیون‌ها مسلمان مجاهد و عدالت طلب، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای را در باب الرضا(ع) و گنجینه فرهنگ‌ها فراهم کرد.

این اطلاعیه می‌افزاید: اکنون در این لحظات لبریز از شهد ولایت، خداوند بزرگ را سپاس بیکران می گوئیم و به شکرانه بارش این همه نعمت در جاده‌های انتظار، شکوه جاودانه آمدنش را به تماشا ایستاده و خاک قدومش را توتیای چشمانمان می‌کنیم.

در پایان این اطلاعیه زمان دیدار عمومی رهبر معظم انقلاب با مردم ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 19 مهرماه در ورزشگاه تختی بجنورد اعلام شده است.

کد مطلب 1714436

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