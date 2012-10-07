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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۲

زریسفی:

هر گونه افزایش قیمت نان در کرمان ممنوع است

هر گونه افزایش قیمت نان در کرمان ممنوع است

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت در کرمان گفت: هر گونه افزایش قیمت انواع نان در کرمان شایعه است و مردم متخلفان را به بازرسان معرفی کنند.

مصطفی زریسفی در گفتگو با مهر اظهارداشت: امروز در آخرین نشست تنظیم بازار در کرمان آخرین قیمتها مشخص شد که به اطلاع مردم می رسد و از مردم خواستاریم هر گونه گران فروشی و یا احتکار کالا به دستگاهها و نهادهای مرتبط اعلام شود و مطابق قانون با واحدهای صنفی برخورد می شود.

وی در خصوص قیمت نان در استان کرمان گفت: نرخ نان همچون گذشته است و هیچ برنامه ای نیز برای افزایش قیمت نان در سال جاری وجود ندارد و هر گونه تغییر قیمت کاملا غیر قانونی است.

وی با رد شایعات در این خصوص از مردم خواست تخلفات را گزارش دهند و اجازه سوء استفاده به مخلان اقتصادی ندهند.

زریسفی گفت: آرد و گندم مورد نیاز در استان کرمان تا پایان سال جاری هم اکنون در استان کرمان موجود است و هیچ کمبودی در این خصوص وجود ندارد.
 

کد مطلب 1714437

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