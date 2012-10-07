سیدعلیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از بین تیم های رده ه سنی پایه پسران، امسال تیم های رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان هندبال پسران قم به رقابت های هندبال قهرمانی کشور اعزام می شوند.



وی افزود: امسال رقابت های مهم هندبال کشور هم در قالب مسابقات لیگ باشگاه ها و هم در چارچوب رقابت های قهرمانی کشور از شهریورماه توسط فدراسیون هندبال برنامه ریزی شده است و شاهد حضور تیم های مختلفی از قم در این مسابقات خواهیم بود.



رئیس هیئت هندبال قم به حضور تیم پسران نوجوانان هندبال قم در مسابقات قهرمانی کشور اشاره کرد و بیان داشت: در واقع باید بگویم که تیم خوبی داریم که با حضور در این دوره از پیکارهای هندبال رده سنی نوجوانان پسر قهرمانی کشور می‌تواند افتخارآفرینی کند.



وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری رقابت های هندبال رده سنی نوجوانان کشور در بخش پسران، اضافه کرد: پیکارهای رده سنی پسران نوجوان از امروز با شرکت تیم های مدعی به میزبانی هیئت هندبال استان قزوین برگزار شد.



وی حضور تیم پسران قم در مسابقات رده سنی نوجوانان هندبال کشور را مهم دانست و اظهار داشت: امسال رقابت های هندبال قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور در بخش پسران با شرکت بهترین تیم های استان های مختلف کشور برگزار می شود و ما نیز تیم آماده ای داریم.



طباطبایی در ادامه با اشاره به هندبال قم و وضعیت اخیر آن، تصریح کرد: در سال های اخیر در کنار تمام عوامل پرتلاش و همکاران خود در هیئت هندبال بر روی رده‌های سنی پایه رشته هندبال در قم سرمایه‌گذاری می‌کنیم و خوشبختانه موفقیت هندبال قم در رقابت های مختلف را به دنبال داشته است.



رقابت 12 تیم مدعی هندبال کشور در قزوین



رئیس هیئت هندبال قم در ادامه به تعداد تیم های شرکت کننده در مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان کشور اشاره کرد و عنوان داشت: این دوره از مسابقات هندبال قهرمانی پسران نوجوان کشور با شرکت 12 تیم برگزار خواهد شد و طی آن تیم قم با شایستگی فراوانی که برای کسب مقام قهرمانی دارد، به میدان می رود.



وی در ادامه به نزدیکی زمان حضور تیم های قمی در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر تیم‌های هندبال مردان و بانوان قم تمرین می کنند تا خود را برای حضور در مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور کنند.



طباطبایی تصریح کرد: از رقابت‌های لیگ دسته اول به مسابقات لیگ برتر آمدن با توجه به بازیکنان بسیار خوبی که هندبال قم دارد و همچنین اقداماتی که در راستای تقویت تیم می‌توان انجام داد، مطمئنا کار چندان سختی نیست و با توجه به توانمندی هندبالیست‌های قمی این مهم میسر به نظر می رسد.

