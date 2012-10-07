اداره پست باید برای کم کردن دغدغه های مردم تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما عصر روز یکشنبه 16 مهر ماه سال جاری در دیدار مدیر و جمعی از کارکنان اداره پست استان کرمانشاه، ضمن تبریک روز جهانی پست از تلاش ها و زحمات کارکنان اداره پست تقدیر کرد و گفت: هم اکنون خدمات بسیار مطلوبی توسط پست انجام می شود و این اداره بسیاری از مشکلات مردم را حل کرده است.

وی افزود: امروزه مشغله مردم بسیار زیاد است و امکان انجام تمام کارها به صورت حضوری وجود ندارد و باید تا حد امکان کارها به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام شود.

وی خدمت به نظام اسلامی و مردم دیندار را بزرگترین انگیزه کار و تلاش دانست و گفت: خدمت به مردم و تلاش برای آسایش و راحتی آنها از مهمترین وظایف حکومت اسلامی است و همه کارهای ما باید جنبه ارزشی و خدمت به مردم داشته باشد و اگر اینگونه باشد خداوند نیز جزای خیر عطا خواهد کرد.