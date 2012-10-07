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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۰

امام جمعه کرمانشاه:

اداره پست باید برای کم کردن دغدغه های مردم تلاش کند

اداره پست باید برای کم کردن دغدغه های مردم تلاش کند

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: پست همواره باید امین مردم باشد و برای کم کردن دغدغه های مردم با شوق هرچه بیشتر تلاش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما عصر روز یکشنبه 16 مهر ماه سال جاری در دیدار مدیر و جمعی از کارکنان اداره پست استان کرمانشاه، ضمن تبریک روز جهانی پست از تلاش ها و زحمات کارکنان اداره پست تقدیر کرد و گفت: هم اکنون خدمات بسیار مطلوبی توسط پست انجام می شود و این اداره بسیاری از مشکلات مردم را حل کرده است.

وی افزود: امروزه مشغله مردم بسیار زیاد است و امکان انجام تمام کارها به صورت حضوری وجود ندارد و باید تا حد امکان کارها به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام شود.

وی خدمت به نظام اسلامی و مردم دیندار را بزرگترین انگیزه کار و تلاش دانست و گفت: خدمت به مردم و تلاش برای آسایش و راحتی آنها از مهمترین وظایف حکومت اسلامی است و همه کارهای ما باید جنبه ارزشی و خدمت به مردم داشته باشد و اگر اینگونه باشد خداوند نیز جزای خیر عطا خواهد کرد.

کد مطلب 1714441

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