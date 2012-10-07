کمیسیون صنایع برای کنترل بازار ارز طرح نو ارائه می کند

محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز وضعیت بازار ارز و تاثیر آن بر صنعت و تولید مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین در این جلسه راهکارها، آسیب ها و تهدیدها و فرصت هایی که در فضای فعلی صنعت و تاثیر بازار ارز بر این فضا مورد بررسی قرار گرفت و همچنین این موضوع نیز بررسی شد که چرا فضای بازار ناگهان تب و لرز و جامعه را درگیر خود می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در این جلسه مسئولانی از بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن و دیگر دستگاه های اجرایی حضور داشتند، گفت: همچنین در این جلسه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نکات خوبی را در خصوص ارتباط بحران اخیر بازار ارز با صنعت مطرح کردند.

بیاتیان تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد کارگروهی در کمیسیون صنایع و معادن با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی و دولتی مباحث آنها را جمع بندی و طرحی را برای تدوین قانون جهت کنترل بازار ارز آماده کنند تا در آینده با کوچکترین نابسامانی فضای اقتصاد دچار هرج و مرج نشود.

وی ادامه داد: این کارگروه در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شده است و امیدواریم که به سرعت این طرح برای ارائه به صحن علنی در کمیسیون آماده شود.