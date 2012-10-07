به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از روستاهای شهرستان اشتهارد در جلسه بررسی مشکلات روستاهای شهرستان اشتهارد اظهار داشت: گاز رسانی به هشت روستای شهرستان اشتهارد در آینده نزدیک انجام می شود.

وی ادامه داد: گزارش بخشداران از وضعیت موجود روستاها نیز در این جلسه شنیده و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه تمام مشکلات روستاهای شهرستان اشتهارد نیز با حضور مسئولان این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آرش بهادری مدیر کل امور روستایی استانداری البرز در این بازدید حضور داشت.

