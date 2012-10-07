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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۷

افضلی خبر داد:

گاز رسانی به هشت روستای شهرستان اشتهارد

گاز رسانی به هشت روستای شهرستان اشتهارد

کرج – خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری از گاز رسانی به حداقل 8 روستای شهرستان اشتهارد در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از روستاهای شهرستان اشتهارد در جلسه بررسی مشکلات روستاهای شهرستان اشتهارد اظهار داشت: گاز رسانی به هشت روستای شهرستان اشتهارد در آینده نزدیک انجام می شود.

وی ادامه داد: گزارش بخشداران از وضعیت موجود روستاها نیز در این جلسه شنیده و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه تمام مشکلات روستاهای شهرستان اشتهارد نیز با حضور مسئولان این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آرش بهادری مدیر کل امور روستایی استانداری البرز در این بازدید حضور داشت.
 

کد مطلب 1714444

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