2 جودوکار خراسان شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بهزاد وحدانی در وزن 60- کیلوگرم و الیاس علی اکبری در وزن 73- کیلوگرم دو ورزشکار خراسان شمالی هستند که با نظر کادر فنی، به اردوی آمادی تیم ملی جودو دعوت شدند.

وی افزود: دور جدید تمرینات تیم ملی برای حضور در اردوی مشترک تونس از سه شنبه 18 مهرماه در مجموعه ورزشی کبکانبان تهران آغاز می‌شود و ملی پوشان خود را برای حضور در اردوی مشترک با تیم ملی تونس آماده می‌کنند.

به گفته خسرویار این اردوی آمادگی 10 روز به طول می انجامد و دو نماینده خراسان شمالی نیز در میان 21 ورزشکار حاضر در این اردو به چشم می‌خورد.

وی افزود: مسعود حاجی آخوندزاده به عنوان مربی تیم بزرگسالان و عطا عباس نژاد و علی معلومات نیز به عنوان مربی جوانان هدایت این اردو را بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد پیری پور، شایان نصیرپور، حسن عربی، حسین خدامرادی، سعید ملایی، سینا کرمی، احمد قاسمی، محمد رضا رودکی، محمد جمالی، امیر قاسمی نژاد، حجت رهنما، جواد مهجوب، الیاس علی اکبری، بهزاد وحدانی، رامین صفویه، علیرضا شیری نوکنده ای، بهزاد محرمی، آرش قربانی، قاسم نوری زاده، سید محمد موسوی و ابراهیم قجر 21 بازیکن دعوت شده به اردوی آمادی تیم ملی جودوی کشور در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان هستند.

پیش از این فدراسیون جودو تونس با ارسال نمابری به تهران از تیم ملی ایران برای حضور در یک اردوی مشترک در این کشور دعوت به عمل آورده بود.

هم اکنون پنج جودوکار خراسان شمالی در رده‌های مختلف نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تیم‌های ملی جودو حضور دارند.