دوچرخه سواران همدانی در مسابقات لیگ کورس کشور مدال گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از رقابتهای لیگ کورسی بانوان در مواد پیست و جاده، با کسب مقام نایب قهرمانی و سومی دوچرخه سواران همدانی در ماده تایم تریل انفرادی پیگیری شد.

بر اساس این گزارش، دومین مرحله از رقابتهای لیگ کورسی بانوان در مواد پیست و جاده و به مناسبت گرامیداشت شهدای زن، در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان از دیروز و به مدت سه روز در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است.

در ادامه رقابتهای دومین روز از این مسابقات، رکابزنان امروز یکشنبه شانزدهم مهر ماه در رده سنی بزرگسالان و در ماده تایم تریل به مسافت 12 کیلومتر با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ماندانا دهقان از تیم همدان با زمان 18 دقیقه و 31 ثانیه و 48 صدم ثانیه مقام نایب قهرمانی را به دست آورد.

همچنین مریم قیاسوند دیگر رکابزن تیم همدان با زمان 18 دقیقه و 36 ثانیه و 55 صدم ثانیه بر سکوی سوم ایستاد.

برگزاری مسابقات بوکس انتخابی بزرگسالان استان همدان

مسابقات بوکس بزرگسالان انتخابی استان با حضور 26 ورزشکار از 4 استان در خانه بوکس همدان برگزار شد

بر اساس این گزارش، در این رقابتها در پایان در وزن 49 کیلوگرم میثم صادقی از همدان، در 52 کیلوگرم علیرضا یارمطاقلو از همدان و در 56 کیلوگرم پیمان احدیان از ملایر برتر شدند.

همچنین در 60 کیلوگرم صادق ترابیان از اسدآباد، در وزن 64کیلوگرم مصطفی قاضی خانی از همدان، در 69 کیلوگرم حسین صابری از همدان، در وزن 75 کیلوگرم حمیدرضا رضایی از همدان و در 91 کیلوگرم مجید سبزی از ملایر نفرات برتر شدند.

گفتنی است نفرات برتر این رقابتها به مسابقات قهرمانی کشور که در اهواز برگزار می شود، راه خواهند یافت.

برگزاری مسابقات موتورسواری شیب نوردی همدان

نتایج مسابقات موتورسواری شیب نوردی همدان به مناسبت هفته نیروی انتظامی به میزبانی تله کابین گنجنامه اعلام شد.

این مسابقات با حضور 100 موتورسوار در محل تله کابین گنجنامه همدان برگزار شد و در پایان در کلاس cc 450 گروه A علی یوسفی، امید رستمی و مهدی جواهری به ترتیب اول تا سوم شدند.

در کلاس cc 250 گروه B نیز افشین سیروس، وحید رضایی و محمد رجایی به برتری رسیدند و در کلاس cc 125 گروه ج امیر خالقی، جاوید کیهانی و مسعود اتابکی در جایگاه های اول تا سوم ایستادند.

همچنین 150 موتور سوار مسیر استادیوم ملت تا تله کابین گنجنامه را به شکل رژه و با عنوان موتورسواران قانونمند پیمودند.

کلاس مربیگری درجه 3 شطرنج در بهار

کلاس مربیگری درجه 3 شطرنج در بهار در حال برگزاری است.

بر اساس این گزارش، کلاس مربیگری درجه 3 شطرنج به مدت شش روز با حضور 22 نفر در این شهرستان برگزار می شود.

در این دوره شرکت کنندگانی از تهران، اهواز، نیشابور، همدان، بهار، لالجین، صالح آباد و رزن حضور دارند.

نتایج لیگ دسته دو بسکتبال بانوان کشور اعلام شد

مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال لیگ دسته دوم بانوان کشور جام شهید ناهید فاتحی کرجو در گروه D به میزبانی تیم شهرداری ملایر برگزار شد.

در این دور از مسابقات که در سالن سه هزار نفری غدیر ملایر انجام شد با صعود تیم‌های هیئت بسکتبال مهدی شهر سمنان و هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی به کار خود پایان داد.

در این مسابقات پنج تیم هیئت بسکتبال مهدی شهر، شهرداری لار، حجاب شیراز، هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی و شهرداری ملایر به مدت پنج روز با هم به رقابت پرداختند.

در روز پایانی این مسابقات تیم هیئت بسکتبال مهدی شهر سمنان با نتیجه 52 بر 36 مقابل شهرداری لار و هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی مقابل حجاب شیراز با نتیجه 72 بر 61 به پیروزی رسیدند.

گفتنی است، دو تیم هیئت بسکتبال مهدی شهر سمنان و هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی به لیگ دسته دو بسکتبال بانوان، گروه صعود کردند.