حفظ نظام برای روحانیت تکلیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کشور، با اشاره به انتظار متقابل روحانیت و نظام اظهار داشت: انتظار روحانیت از انقلاب، یعنی از اداره کنندگان نظام اسلامی این است که حالا که تلاش روحانیت به ثمر رسیده است آنها در اداره کشور طوری عمل کنند که باورهای اعتقادی مردم پابرجا باشد و دین در جامعه نهادینه شود.



وی افزود: روحانیت برای به ثمر نشستن انقلاب اسلامی مجاهدت‌ها کرده و تبعیدهای زیادی کشیده و با مشکلات عدیده‌ای روبه روشده است؛ البته این مسئله منحصر به عصر غیبت و روحانیت امروز نیست بلکه انقلاب اسلامی با نتیجه سرمایه گزاری همه انبیا و اولیا الهی بوده که همه یک هدف را ترسیم کرده بودند و همه این نگاه را داشته‌اند که مردم باید بر اساس دین الهی زندگی کنند.



نماینده مجلس خبرگان رهبری به انتظار انقلاب از روحانیت اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار نظام از روحانیت این است حال که با تلاش مضاعف روحانیت انقلاب به ثمر نشسته است، کار را پایان یافته تلقی نکند، بلکه در همه حالات یکی از دل مشغولی‌هایش این باشد که کشور چگونه می‌خواهد اداره شود.



وی بیان داشت: انقلابی که اهداف متعالی برای خود ترسیم کرده، این روحانیت است که باید مسائل آن را در درون انقلاب وهمراه با انقلاب را رصد کند.



آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه گاهی از ما سئوال می‌شود که روحانیت برای نظام چه کرده است، افزود: ما به عنوان نمونه می‌گوییم امروز در اکثر نهادهای نظام روحانیت اعم از نیروهای نظامی و انتظامی، دانشگاه‌ها و... حضور دارد.



وی تصریح کرد: انقلاب برخاسته از حوزه وفرزند حوزه است و حفظ آن برای روحانیت تکلیف است اگر بر این تکلیف عمل نکند به رسالت خود عمل نکرده است.



روحانیت باید کنار نیروهای انتظامی ونظامی باشد



وی نیروهای انتظامی ونظامی را نقطه کلیدی نظام برشمرد و اظهار داشت: قوام یک کشور ونظام بستگی به نیروهای مسلح آن دارد اگر از سوی دشمن مور تحدید قرار بگیریم اولین چیزی که به رخ دشمن می‌کشیم اقتدار نظامی است، واگر بخواهیم این اقتدار به یک واقعیت ملموس تبدیل شود وآنها به باور عمیق دینی واعتقادی برسند راهکارش این است که روحانیت در کنار آنها باشد و جلوه‌های قرآنی، روایات و زندگی پیامبر و ائمه(ع) را برای آنان مجسم کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه گفت: تلاش امروز دشمن برای هجمه فرهنگی به نظام اسلامی برای ازبین بردن اعتقادات جوانان مااست اگر نتوانیم از اعتقادات دینی پاسداری کنیم کسی نمی‌ماند به فروعاتی که مبتی بر یک باور عمیق اعتقادی است عمل کند.



به گزارش مرکز خبر حوزه، مدیر حوزه‌های علمیه در پایان تصریح کرد: حوزه در گذشته با نیروی انتظامی همکاری و همراهی داشته است و امروز نیز نیروهای مورد نیاز این نهاد خدمتگذار را در حوزه شناسایی وسرمایه گزاری خواهیم کرد.

