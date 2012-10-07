افتتاح دبیرخانه دائمی دامپزشکی اکو در تهران / پیگیری مسئله قاچاق دام زنده در اکو

سیدمحسن دستور در گفتگو با مهر، در خصوص افتتاح دبیرخانه دائمی دامپزشکی اکو در تهران، اظهارداشت: با توجه به اینکه 2 سال گذشته در اجلاس سران کشورهای عضو اکو مصوب شد دبیرخانه دائمی دامپزشکی اکو در ایران تاسیس شود با پیگیریهای انجام شده امروز یکشنبه این دبیرخانه بصورت رسمی در ایران راه اندازی شد.

به گفته وی در مراسم افتتاحیه دبیرخانه دائمی دامپزشکی اکو در تهران نمایندگانی از کشورهای پاکستان، آذربایجان و ترکیه حضور داشتند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور درادامه به ویژگیهای این دبیرخانه اشاره کرد و افزود: با افتتاح این دبیرخانه در تهران زمینه همکاری بسیار زیادی با کشورهای عضو اکو در رابطه با موضوعات مختلف مربوط به دامپزشکی از جمله پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای مشترک بین دام و انسان و ارتقاء سطح بهداشت عمومی ایجاد خواهد شد.

وی همچنین دربیان اقدامات ایران در این دبیرخانه عنوان کرد: با تشکیل گروههای کارشناسی موضوعات مختلفی از جمله موضوع جلوگیری ازقاچاق دام زنده به کشور را از طریق این دبیرخانه پیگیری خواهیم کرد. به گفته دستور نام دبیرخانه دائمی دامپزشکی که در ایران تشکیل شده است "اکو-وکو" است.

به گزارش مهر، سازمان همکاری اقتصادی(اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر و با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در 1984 تاسیس شد. کشورهای افغانستان،تاجیکستان،آذربایجان،ازبکستان،ترکمنستان،قزاقستان،قرقیزستان در 1992 به این سازمان ملحق شدند.