به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تبیین آمادگیهای لازم در رویارویی با دشمنان پرداخت.
وی با تاکید بر وجود سه نوع دشمن در قرآن مجید، گفت: خدای متعال کافران، منافقان و صهیونیستها را دشمن مسلمانان معرفی کرده و از همگان خواسته است در برابر این دشمنان هوشیار باشند و آمادگی لازم را داشته باشند.
آمادگی علمی یکی از آمادگیهای لازم در برابر دشمنان است
وی تصریح کرد: یکی از آمادگیهای لازم در برابر دشمن، آمادگی علمی است به گونهای که در قرآن ۸۰ آیه در مورد علم و دانش و لزوم علم آموزی وجود دارد.
این مرجع تقلید خطاب به سپاهیان ادامه داد: باید در علم و تحقیق و فنآوری در سطح بالایی باشید، چون اسلام، دین علم و دانش است و همین ارتباط با علما و حوزه و مخصوصا حرم مطهر حضرت معصومه (س) بر علم شما میافزاید.
وی، آمادگی اطلاعاتی را دومین ضرورت نیروهای مسلح دانسته و تصریح کرد: باید با تدابیر لازم و بکارگیری افراد متخصص، دقیقا بدانید دشمنان چه کسانی هستند و چه برنامهای دارند تا بتوانند در موقع لازم با آنان مقابله کنند.
آمادگی تجهیزاتی و تسحیلاتی امری مهم و ضروری است
آیتالله نوریهمدانی، آمادگی تجهیزاتی و تسحیلاتی را مهم دانسته و گفت: باید صنایع نظامی ما هر روز پیشرفت و توسعه داشته باشد، در قرآن مجید هم نسبت به این مطلب اشارات زیادی شده است.
این مرجع تقلید در ادامه به آمادگی روحی نظامیان اشاره کرده و یادآور شد: نیروهای مسلح باید با توکل بر خدا ایمان و اعتقادات خود را افزایش دهید روحیه خودتان را بالا ببرید.
وی به تفاوت جنگ و جهاد پرداخته و با اشاره به اینکه جنگ غیر از جهاد است، گفت: شهادت در راه خدا بالاترین افتخار است و همین نیروی ایمان و عقیده باعث پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه شد.
این مرجع تقلید تصریح کرد: امروزه هم بحمد الله میلیونها جوان در مملکت وجود دارد که آرزوی شهادت دارند.
دشمنان جنگ تحریمی را علیه ایران پیش گرفتهاند
آیت الله نوری همدانی با اشاره به اوضاع کنونی جهان، تاکید کرد: باید همگان بصیرت و هوشیاری خود را همچنان حفظ کنند چرا که دشمنان انقلاب که از جنگ نظامی با ملت بزرگ ایران عاجز شدهاند، جنگ تحریمی را در پیش گرفتهاند اما تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی بار دیگر آنان را شکست خواهد داد.
این مرجع تقلید با تاکید بر نقش والای ولی فقیه در جامعه اسلامی، تاکید کرد: تمام برکات و ترقیهایی که در مملکت حاصل شده است همه به برکت وجود ولی فقیه و زیر سایه ایشان حاصل شده است.
به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله نوری همدانی در پایان افزود: مستکبران عالم روز به روز منفورتر و ضعیفتر میشوند و مستضعفان و مومنان عالم روز به روز قویتر میشوند و انشالله نظام جمهوری اسلامی زمینه ظهور حضرت ولی عصر (عج) خواهد بود.
آیت الله نوری همدانی:
اقتصاد مقاومتی بهترین راه مقابله با تحریمهاست/ جنگ تحریمی دشمنان علیه ایران
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان بیان کرد: دشمنان انقلاب که از جنگ نظامی با ملت بزرگ ایران عاجز شدهاند، جنگ تحریمی را در پیش گرفتهاند اما تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی بار دیگر آنان را شکست خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تبیین آمادگیهای لازم در رویارویی با دشمنان پرداخت.
نظر شما