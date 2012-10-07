اجرای طرح ترافیک بروجرد نیازمند مشارکت شهروندان است

مهدی پازکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ترافیک بروجرد در سه فاز مطالعه، برنامه ریزی و اجرا تهیه شده است.

وی با بیان اینکه فاز اول و دوم این طرح تقریبا رو به پایان است، تصریح کرد: اجرای چنین طرحی نیاز به همکاری و مشارکت ترافیکی شهروندان بروجردی دارد.

پازوکی با بیان اینکه طرح ترافیکی در گذشته در بروجرد اجرا و با مشکلاتی مواجه شد، ابراز امیدواری کرد که با اصلاح اشکالات طرح ترافیک قبلی طرح جامع ترافیکی در بروجرد اجرایی شود.

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد با تاکید بر اینکه همکاری و رفتار ترافیکی مردم بر اصل طرح تاثیر گذار است، افزود: حوادث رانندگی در شهرستان بروجرد 23درصد کاهش داشته است که همین امر نشان از رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان بروجردی دارد.

وی اظهار داشت: شهرداری و فرمانداری بروجرد برای افزایش ضریب ایمنی ترافیک، کاهش زمان و ایجاد آرامش در سطح شهر برای اجرای درست طرح ترافیک بروجرد تمام تلاش خود را خواهند کرد.