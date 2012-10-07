مجموعه ورزشی شهید سرمالیان پلدختر قدمت 50 ساله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی سالن ورزشی روستای هلوش پلدختر با اشاره به راکد بودن عملیات اجرایی استخر این شهر، خواستار تکمیل این پروژه ورزشی شد.

وی همچنین با بیان اینکه مجموعه ورزشی شهید سرمالیان پلدختر قدمتی 50 ساله دارد، عنوان کرد: بازسازی این مجموعه از مطالبات جدی مردم و ورزشکاران شهرستان پلدختر است.

رشیدی همچنین بستر سازی و توجه به ورزش روستاها و توسعه همه جانبه مناطق روستایی به ویژه در بخش ورزش و جوانان را از سیاست های دولت دانست.

وی افزود: با پیگیریهای نماینده مردم پلدختر در مجلس و همکاری خوب مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان و شهرستان پلدختر احداث سالن های چمن مصنوعی در روستاها و مراکز دهستان ها در اولویت کاری قرار گرفته است.

فرماندار پلدختر افزود: در این راستا در صورت همکاری اهالی منطقه در روستاهایی مانند پا علم، زیودار و بن لار و حتی میانکوه شرقی سالن ورزشی احداث خواهد شد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم ضمن تبریک مدال آوری ورزشکاران پارا المپیکی استان لرستان در مسابقات لندن آنها را سفیران جمهوری اسلامی دانست.

علی کاییدی با قدردانی از اهالی روستاهای منطقه هلوش در خصوص اهدای زمین برای ساخت سالن ورزشی گفت: عدالت محوری و نگاه همه جانبه به ویژه به اقشار مختلف جامعه از سیاست های کلی نظام اسلامی است.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: توسعه مکان های ورزشی برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و رشد ورزش قهرمانی از اهداف بلند نظام اسلامی است.

کاییدی تصریح کرد: با تلاش های انجام گرفته امید می رود در سایر مناطق شهری و روستایی فضاها و سالن های ورزشی توسعه یابد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان نیز در این مراسم گفت: مهمترین سیاست وزارت ورزش توسعه فضاها و مکان های ورزشی در روستاها است.

فرهاد نیکو خصال با توجه به پتانسیل بالای جوانان و نوجوانان روستایی آنها را ورزشکارانی مستعد و توانمند دانست و خواستار حفظ و نگهداری اماکن ورزشی جهت استفاده بهینه از آنان شد.

وی افزود: سالن ورزشی روستای هلوش یکی از محدود سالن های بزرگ و چند منظوره استان لرستان است که به علت وسعت نقشه ساخت می تواند در چندین رشته ورزشی مورد استفاده قرار گیرد .

وی پیگیری برای احداث چمن مصنوعی در پلدختر و بعضی از روستاهای این شهرستان را از برنامه های اداره کل ورزش و جوانان استان دانست.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پلدختر نیز احداث سالن در برخی از روستاهای شهرستان را از جمله پاعلم، بن لار، سراب حمام، ولی عصر و سایر مناطق را از برنامه های این اداره برشمرد و خواستار احداث زمین چمن مصنوعی در پلدختر شد.

امید علی کاییدی افزود: عملیات اجرایی سالن ورزشی روستای هلوش پلدختر در مهر ماه سال گذشته آغاز شد که برای ساخت این سالن که هزار و 200 مترمربع مساحت دارد 6 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هزینه می شود.