زلزله به پارس آباد خسارت وارد نکرده است/آمادگی نیروهای امدادی

ولی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: زلزله بعد از ظهر در کشور جمهوری اذربایجان در شهرستانهای شمالی استان اردبیل به خوبی احساس شد، اما این زلزله هیچگونه خسارتی به این شهرستان وارد نکرده است.

ساعت 15:12:45 به وقت ایران زلزله نسبتا شدید نواحی شمالی استان اردبیل بویژه شهرستان پارس آباد و بخشهایی از نواحی مرکزی این استان را لرزاند.



کانون اصلی شهرهای "شاماخی"، "لاهیک" و "باشکال" در کشور جمهوری آذربایجان بوده که به دلیلی نزدیکی به شهرهای شمالی استان این مناطق را نیز لزرانده است.

موقعیت جغرافیایی مرکز زلزله ۴۰.۸۱ شمالی و ۴۸.۵۷ شرقی و در عمق 18 کیلومتری زمین بوده است.



به گفته فرماندار پارس آباد زلزله به واحدهای مسکونی شهری و روستایی، زیرساخت های خطوط ارتباطی و... ایجاد نکرده است.



وی از آماده باش کامل نیروهای امدادی و ستاد مدیریت بحران این شهرستان خبر داد و یادآور شد: تیم های کارشناسی نیز به منظور ارزیابی مناطق روستایی به این محل اعزام شده اند.



کریمی از شهروندان پارس آباد خواست ضمن رعایت نکات ایمنی آرامش خود را حفظ کرده و به هشدارهای ستاد مدیریت بحران و کارشناسان توجه کنند.