خاکریزهای قرنطینه ای مانع ورود وبا به کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضایی در نشست خبری ظهر امروز یکشنبه 16 مهر ماه سال جاری در محل سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد با بیان اینکه وضعیت نگران کننده ای برای استان کرمانشاه وجود ندارد اما طغیان این بیماری در روزهای اخیر در استان سلیمانیه عراق، ما را هوشیارتر کرده است، گفت: وبا یکی از بیماری های بومی منطقه ما تلقی می شود و حتی سابقه حالت های اپیدمی و پاندمی نیز داشته است.

وی افزود: عامل ایجاد این بیماری نوعی میکروب است که عمدتا از طریق آب و غذا به فرد سرایت می کند و علایمی مانند اسهال شدید را به دنبال دارد.

وی در خصوص سرایت بیماری وبا از استان همجوار در کشور همسایه به کرمانشاه ، گفت: ما در مبادی مرزی استان با سلیمانیه عراق، دارای پایگاههای قرنطینه، مراقبت و رصد هستیم، لذا از این حیث نگرانی وجود ندارد.

رضایی ادامه داد: در مراکز قرنطینه، با توجه به علائم موجود در مسافران آنان را تست کرده و در صورت داشتن مشاهده علایم مشکوک مسافران مورد معاینه و غربالگری قرار می گیرند.

وی به مردم کرمانشاه در خصوص استفاده از سبزیجات و آب توصیه کرد که حتما از سلامت این اقلام مطمئن شوند، سپس آنها را مورد استفاده قرار دهند.