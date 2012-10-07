فنر ارز در رفت ولی قابل کنترل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که به صورت ویدئو کنفرانسی در برنامه ای که به همت کانون توحید لندن برگزار شده بود سخنرانی می کرد سه رویداد مهم "انقلاب اسلامی ایران"، "بیداری مسلمانان منطقه در دو سال اخیر" و "جنبش ضدسرمایه داری وال استریت در آمریکا" را تحولات مهمی دانست که در سه دهه اخیر فضای بین المللی را از خود متأثر کرده و می رود که چارچوبهای نظام حاکم بر روابط بین المللی را به طور کلی تغییر دهد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جنس انقلاب اسلامی مردم ایران از نوع بیداری اسلامی، جنس انقلابهای منطقه در دو سال اخیر از نوع بیداری مسلمانان و جنس جنبش ضدسرمایه داری وال استریت در آمریکا از جنس بیداری انسانی است، افزود: به نظر می رسد که تعریف جدیدی از مفهوم «مردم» (People) در علوم سیاسی و اجتماعی در حال شکل گرفتن است چرا که در این تعریف جدید، فراتر از آنچه با عنوان «نفع شخصی» افراد در منظومه فکری لیبرال دموکراسی غرب مطرح است بر «نفع جمعی» مردم نیز توجه ویژه شده است به گونه ای که ارزشها و اعتقادات مردم به عنوان خطوط قرمز و منافع جمع مورد احترام خواهند بود.



وی با تأکید بر اینکه نقطه عزیمت در دو حادثه اول در منطقه خاورمیانه «مردم سالاری و آزادی از قید دیکتاتورها» بوده در حالی که در غرب نقطه عزیمت فعالان جنبش ضرسرمایه داری وال استریت «عدالت و مبارزه با فساد سرمایه دارها» است گفت: تمامی این اتفاقات و جنبش های مردمی به طور قطع برخاسته از «فطرت الهی» مردم است چرا که «عدالت و آزادی و کرامت انسانی» همان گم شده فطری مردم است.



رضایی در ادامه با بیان اینکه بیداری اسلامی تازه آغاز راه است و در آینده عمق یافته و گسترش پیدا خواهد کرد درباره ماهیت جنبش موسوم به وال استریت در ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: این جنبش فعلاً در حد یک فریاد است. فریادی برخاسته از سالها تحمل ظلم و ستم ناشی از رفتار ارباب قدرت و ثروت که به اسم دموکراسی، خواسته های یک اقلیت سرمایه دار را بر نیازها و خواسته های اکثریت جامعه ترجیح داده اند.



وی مشکل اصلی این جنبش را نبود راهبرد عنوان کرد و افزود: جنبش ضد وال استریت می داند چه چیز را نمی خواهد اما هنوز در مورد آنچه را که می خواهد به جمع بندی نرسیده و آلترناتیوی پیدا نکرده است.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس با برشمردن عناصری که حس عدالت و آزادی را در آحاد مردم ایجاد می کند، احترام به عقاید و ارزشها را مهمترین حلقه مفقوده دو مکتب مادی لیبرالیسم و سوسیالیسم عنوان کرد و اظهار داشت: به ویژه در مکتب لیبرال دموکراسی غرب طی دوره های متمادی همواره به بهانه آزادی بیان به اعتقادات و ارزشهای مرد در سراسر عالم توهین شده که نمونه بارز آن همین توهین اخیر به پیامبر اعظم اسلام (ص) است که دامنه بازتابها و واکنشهای آن همچنان ادامه دارد و لذا لیبرالیسم و سوسیالیسم در برابر پارادایم جدیدی که شکل گرفته است رنگ خواهد باخت در واقع مفهوم جدید «مردم» را با استفاده از مبانی فکری هیچ یک از این مکاتب نمی توان تعبیر و تفسیر کرد.



وی ادامه داد: اجتماعی گرایی، شبکه ها و پیوندهای اجتماعی که در آنها منافع فرد در کنار منافع جمع معنا پیدا می کند در آینده مبنای روابط و تعاملات سیاسی اجتماعی خواهد بود، ساختاری که در آن اخلاق و احترام به حقوق افراد بر مبنای فطرت الهی مردم اصل است و تمامی تعاملات بر این اساس استوار خواهد شد.



محسن رضایی فضای متصور در عصر آینده را فضایی متأثر از بیداری و ایستادگی در برابر ظلم و فساد عنوان کرد و اظهار داشت: عصر آینده عصری است که در آن پیوندهای اجتماعی مبتنی بر اخلاق، پیوندهای اقتصادی و روابط صرف سیاسی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، عدالت اجتماعی نقش بیشتری در توسعه پیدا خواهد کرد، نظریه ارزش و پول بازسازی می شود و مصرف کننده در چرخه اقتصادی ایجاد ارزش افزوده سهیم خواهد شد. یعنی علم اقتصاد سیاسی بیشتر به علم اقتصاد اجتماعی تحول پیدا می کند.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، تحولات شکل گرفته را با توجه به پتانسیل انقلاب اسلامی، نقطه آغاز این جریانات عنوان کرد و اظهار داشت: البته با وجود پیامهای مهم هنوز نتوانسته الگوی پیشرفت و زندگی را اجرا کند که قطعاً در آینده ای نزدیک، این امر هم تئوریزه خواهد شد.



وی افزود: در جریان انقلابهای منطقه نباید تصور کرد که به تغییر حکومت در لیبی و مصر ماجرا پایان یافته است چرا که این ابتدای راه است و این کشورها در ادامه با چالشهای جدی با آمریکا مواجه خواهند شد.



رضایی درباره تحولات سوریه نیز اضافه کرد: الان تلاشهای غرب در سوریه برای این است که جریان بیداری اسلامی را با سقوط دولت سوریه به سوی دموکراسی خواهی غربی هدایت کنند و به نوعی تبدیل به دموکراسی خواهی آمریکایی شود در حالیکه گستره بیداری تا درون آمریکا نفوذ کرده و آسیبهای درونی نظام سرمایه داری رخ نمایان کرده است.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان عصر آینده را عصر بیداری، احترام به ارزشها و اعتقادات مردم و نفی خشونت دانست که بنیانهای شکل گرفته در مناسبات جهانی را بر هم خواهد زد.



مذاکره میان ایران و 1+5 می تواند یک آغاز باشد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود در جمع حاضرین در نشست کانون توحید لندن به پرسش های دانشجویان و دیگر حضار پاسخ گفت. دکتر رضایی در پاسخ به سوالی درباره آینده روابط ایران و غرب با توجه به اختلافات ماهوی موجود بین آنها گفت:مذاکرات ایران با گروه 1+5 تقطه آغاز خوبی برای ایران و غرب است که می توان در قالب آن درباره بسیاری از مسایل مشترک صحبت کرد. در مذاکرات 1+5 می توان در خصوص مسائل محیط زیست و صلح و توسعه منطقه نیز مذاکره کرد.



دکتر محسن رضایی افزود: ایران و غرب در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار دارند، ولی رویارویی اقتصادی و سیاسی که غرب با ایران آغاز کرده می تواند ما را به هم نزدیک یا به درگیری بکشاند که این بستگی به مدیریت دو طرف دارد.



وی تصریح کرد: غرب در سالهای آینده حتما به این نتیجه خواهد رسید که باید از روش های فعلی در قبال ایران دست کشیده و راه دیگری را پیش گیرد.



محسن رضایی اظهار داشت: در شرایط فعلی هم چه کسی گفته که مذاکره ایران با آمریکا یا 5+1 حتما باید دو جانبه باشد؟ در حالی که مذاکره با 1+5 خود یک نقطه آغاز خوب است که اگر به نتایج خوب برسد می توان حتی آن را به مذاکرات تبدیل کرد. مهم این است که بین ما و گروه 1+5 نقاط مشترک پیدا شود. نقاطی که در حال حاضر کم رنگ شده است.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال یکی دیگر از شرکت کنندگان در این کنفرانس ویدئویی گفت: ما می توانیم شرایط فتح خیبر و بدر را داشته باشیم و شرایط را از تهدید تحریم ها به فرصت پیشرفت کشور تبدیل کنیم.



رضایی تصریح کرد: البته الآن تجارت و اقتصاد ما با تهدید و مشکل مواجه شده ولی ما می توانیم از این مرحله عبور کرده و فتح خیبری و بدری داشته باشیم.



شرکت در 2 انتخابات زیاد است؟

یکی از محورهای دیگر مطرح شده در این نشست به انتخابات ریاست جمهوری باز می گشت. رضایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما در چند انتخابات شرکت کرده و نامزد شده اید پاسخ داد: تا کنون در جمهوری اسلامی بیش از 30 انتخابات برگزار شده است و من تنها یک بار در انتخابات مجلس و یک بار در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شرکت کرده ام و در انتخابات سال 84 از انتخابات کناره گیری کردم، رضایی این سوال را مطرح کرد که آیا شرکت در 2 انتخابات از مجموع 30 انتخابات در قیاس با دیگر کاندیداهای انتخابات متوالی زیادی است؟



رضایی افزود: اگر در سال 88 هم به صحنه انتخابات آمدم به خاطر مسایلی بود که الآن نتیجه آن را می بینید و در مناظرات سال 88 مسایلی را گفتم که مایل نبودم روی بدهد، ولی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم. رضایی خاطر نشان ساخت: برای انتخابات آتی ریاست جمهوری هنوز تصمیم نگرفته ام و در حال بررسی هستم، اگر بخواهم بیایم رسماً اعلام خواهم کرد و برنامه هایم را هم خواهم گفت.



وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزار نشدن یا تعویق انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی خاص نیز گفت: ما حتی در دوره دفاع مقدس که 15 استان ایران به اشغال در آمده بود نیز انتخابات ها را سر وقت برگزار کرده ایم، لذا انتخابات آتی نیز در موقع خود برگزار خواهد شد و مشکلی وجود نخواهد داشت.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ایده دولت وحدت ملی آقای هاشمی نیز گفت: من معتقد به تشکیل دولت ائتلافی هستم، دولت وحدت ملی بیشتر برای محل هایی کاربرد و مصداق دارد که گروهها درگیر جنگ شده باشند و به نظر من در کشور ما ایده دولت ائتلافی کارآمد و متعهد بیشتر قابل پیاده شدن است.



فنر ارز در رفت ولی قابل کنترل است

نوسانات بازار ارز و طلا از دیگر سوال های مطرح بود که دکتر رضایی درباره آن گفت: یک عامل این نوسانات عدم آمادگی دولتمردان ما بوده است، شاید شناخت و در نتیجه آمادگی نداشته اند اما از همین روزها شاهدیم که دولت سیاست هایی پیش گرفته که به سمت تثبیت قیمت ارز در حال حرکت هستیم.



رضایی افزود: قیمت ارز در دوره آقایان هاشمی و خاتمی افزایش هایی در حد 2 برابر داشت ولی این افزایش در طی هشت سال به آرامی صورت گرفت. اما در دوره آقای احمدی نژاد این قیمت ثابت ماند و فشاری ایجاد شد که باعث حالتی مانند در رفتن فنر پیش بیاید. در حالی که قیمت ارز در 7 سال گذشته می توانست آرام آرام و متناسب با تورم داخلی و خارجی انعطاف داشته باشد، به علت رعایت نکردن این موضوع و ضعف مدیریت ها حالت در رفتگی فنر ایجاد شد اما وضع ارز قابل کنترل است. وی افزود: بنگاه های ما قبلاً با رقابت پذیری با کالاهای دیگر مواجه بودند حالا با تحریم هم مواجه اند، برای مدیریت این وضع و تبدیل تهدیدها به فرصت لازم است به سمت الگوی جدیدی از اداره و مدیریت اقتصادی کشور حرکت کنیم.



اسرائیل حماقت کند بیش از 10 هزار کشته می دهد

تهدیدات صهیونیست ها علیه ایران هم از موضوعات مورد توجه پرسش کنندگان بود که دکتر رضایی درباره آن گفت: ما خواهان جنگ نیستیم ولی خود را برای دفاع کاملاً آماده کرده ایم، البته صهیونیست ها جرات حمله به ایران را هم ندارند و این حرف ها را برای کسب امتیاز از رئیس جمهور آینده آمریکا می زنند، ولی اگر حمله کنند قدرت بازدارنده ایران ضربه مهلکی به آنها خواهد زد و تعداد تلفات اسرائیل از 10 هزار نفر کمتر نخواهد لذا آنها خیلی زود متوقف خواهند شد.