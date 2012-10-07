به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قاسمی عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به مراجعه این افراد به مرکز ناباروری قفقاز اردبیل تصریح کرد: هزار و 10 نفر خانم به صورت یکبار ویزیت به کلینیک ناباروری مراجعه کرده اند که 223 نفر از آنها برای اولین بار به روشهای کمک باروری مراجعه کرده بودند.

وی با بیان اینکه تقریبا 20 درصد زنان مراجعه کننده برای اولین بار به معالجه در این روش مراجعه کرده اند، افزود: 787 زن دیگر حداقل یکبار قبل از این مرکز به مراکز ناباروری مراجعه داشته اند که در این بین حتی مراجعه 20 باره هم وجود داشت که می توان گفت 80 درصد تجربه استفاده از روش کمک باروری را داشته اند.

قاسمی با اشاره به مراجعه مردان استان برای درمان ناباروری به مرکز ناباروری قفقاز اضافه کرد: 470 نفر از مردان همراه با خانم خود و برای اولین بار به کلینیک ناباروری مرکز قفقاز مراجعه کرده اند.

رئیس جهاددانشگاهی مرکز اردبیل با بیان اینکه برخی از مردان به صورت انفرادی برای مراجعه به مرکز ناباروری قفقاز مراجعه کرده اند، ادامه داد: 161 پرونده مردان به صورت انفرادی تشکیل شده است تا در این مرکز معالجه شوند.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز ناباروری قفقاز تصریح کرد: این مرکز در 12 اسفند ماه سال 90 پروانه بهره برداری مرکز ناباروری را با سه شیفت شبانه دریافت کرده اما فعلا به صورت تک شیفت خدمات ارایه می دهد.

