به گزارش خبرنگار مهر، طی نشستی که روز یکشنبه بین امیر عابدینی، مسئولان باشگاه گهر و حسن هدایتی(برادر حسین هدایتی مالک باشگاه ملوان)، با حضور نمایندگان قوه قضاییه برگزار شد طرفین به توافق رسیدند که مسئولیت باشگاه گهر دورود در اختیار حسن هدایتی قرار بگیرد.

در این جلسه توافق شد وی مسئولیت پرداخت قرارداد بازیکنان و هزینه های تیم در رقابت های این فصل لیگ برتر را برعهده بگیرد تا مقدمات انتقال امتیاز باشگاه از دادستانی به هدایتی فراهم شود.

اسماعیل حیدرپور مدیر اجرایی تیم فوتبال گهر دورود ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر قوه قضاییه مالک باشگاه گهر بوده و چون شهرداری دورود نتوانست به تعهدات مالی خود در قبال این باشگاه عمل کند تصمیم بر واگذاری مسئولیت تیم به حسن هدایتی گرفته شد.

وی افزود: به احتمال فراوان رضا آیت الله زاده مدیر عامل باشگاه گهر خواهد شد و طی 24 ساعت آینده نیز سرمربی جدید تیم معرفی می خواهد شد.

مدیراجرایی تیم گهر دورود در خصوص گزینه های سرمربیگری تیم گهر گفت: در حال حاضر فرهاد کاظمی و ناصر ابراهیمی گزینه های اصلی هدایت تیم گهر در ادامه رقابت های لیگ برتر هستند که قرار است هدایتی ابتدا با این دو گزینه برای هدایت تیم گهربه طور جداگانه وارد مذاکره شود.