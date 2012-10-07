رویکرد سپاه بوشهر انجام کارهای فرهنگی و دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری بعدازظهر یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی نخستین همایش تجلیل از پیرغلامان استان بوشهر اظهار داشت: برگزاری همایش پیرغلامان پیش از آغاز ماه محرم در آماده‌سازی فضای استان برای ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان نقش مهمی دارد.

وی تمسک به قیام اباعبدالله‌الحسین را باعث رستگاری دانست و اضافه کرد: قیام امام حسین (ع) و نقش آفرینی ایشان در بیداری جامعه تا قیام قیامت در زندگی مردم جاری و ساری است و دامنه برکات این قیام تا همیشه جاوید خواهد ماند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر به رویکرد فرهنگی و دینی برنامه‌های سپاه استان بوشهر اشاره کرد و با تاکید بر تداوم آن، خاطرنشان ساخت: با تعامل، همدلی و وفاقی که در استان بوشهر وجود دارد زمینه انجام فعالیت‌های مختلف فراهم است.

وی ارزش کار پیرغلامان را بسیار بالا دانست و افزود: پیرغلامان حسینی در زنده نگهداشتن یاد شهدای دشت کربلا و اسلام تاثیر بسیار زیادی دارند که باید همواره مورد توجه قرار بگیرد.

سردار جمیری به جاذبه بالای سبک عزاداری استان بوشهر برای علاقه مندان به خاندان عصمت و طهارت اشاره کرد و بیان داشت: مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) پرچم‌داران دین و اهل بیت (ع) هستند که عمر خود را در خدمت به اهل بیت سپری می‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش برای حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های حسینی، اظهار داشت: باید از فرصت‌هایی که برای زنده نگهداشتن قیام کربلا و خدمت به دین مبین اسلام در اختیار داریم به خوبی بهره ببریم.