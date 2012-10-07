  1. هنر
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۵

نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال صاحب "میدان فرهنگ" می‌شود

نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال صاحب "میدان فرهنگ" می‌شود

دومین قسمت از برنامه تازه تأسیس "میدان فرهنگ" به بهانه برگزاری نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال به این موضوع می‌پردازد.

میثم فکری تهیه کننده "میدان فرهنگ" با بیان این مطلب افزود: دکتر حسن علیزاده، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مهمان امشب ما است و در بخش دیگری نیز دو تولید کننده بازی و نرم افزار درباره برگزاری نمایشگاه صحبت خواهند کرد.

وی افزود: بخش‌ ویداد در هفته و گزارش‌های خبری‌مان نیز به همین موضوع اختصاص خواهد داشت. این هفته استثنائا یکشنبه روی آنتن رفتیم و قسمت بعدی شنبه ساعت 23:15 پخش خواهد شد.

کامبیز زاهدپور مجری این برنامه 60 دقیقه‌ای است و محی‌الدین تقی‌پور به عنوان کارگردان هنری، مرتضی مصباح‌راد به‌عنوان کارگردان آیتم‌ها و مهدی رستمی به‌ عنوان سردبیر با "میدان فرهنگ" تولید گروه اجتماعی شبکه سه همکاری دارند.

کد مطلب 1714464

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