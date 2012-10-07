میثم فکری تهیه کننده "میدان فرهنگ" با بیان این مطلب افزود: دکتر حسن علیزاده ، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مهمان امشب ما است و در بخش دیگری نیز دو تولید کننده بازی و نرم افزار درباره برگزاری نمایشگاه صحبت خواهند کرد.

وی افزود: بخش‌ ویداد در هفته و گزارش‌های خبری‌مان نیز به همین موضوع اختصاص خواهد داشت. این هفته استثنائا یکشنبه روی آنتن رفتیم و قسمت بعدی شنبه ساعت 23:15 پخش خواهد شد.

کامبیز زاهدپور مجری این برنامه 60 دقیقه‌ای است و محی‌الدین تقی‌پور به عنوان کارگردان هنری، مرتضی مصباح‌راد به‌عنوان کارگردان آیتم‌ها و مهدی رستمی به‌ عنوان سردبیر با "میدان فرهنگ" تولید گروه اجتماعی شبکه سه همکاری دارند.