به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین به مناسبت هفته کاهش بلایای طبیعی عصر یکشنبه در دیدار اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گفت: بهره مندی از علم و دانش باعث می شود که در بروز حوادث بتوانیم تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کنیم.

وی افزود: خداوند جهان را بدون نقص و زیان آفریده و اگر حوادث با خسارت همراه شده به این دلیل است که انسانها به علم پیشگیری و مقابله با این حوادث آشنا نیستند در صورتی که لازم است برای مقابله با حوادث و کاهش خسارات به خوبی آموزش های لازم را فرا گرفته و آنها را اجرا کنیم.

آیت الله باریک بین آموزش پیشگیری و مقابله با حوادث طبیعی را ضروری دانست و افزود: بکار بردن علم و دانش در پیشگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و آموزش مدیران و مردم امر مهمی است که بایستی استمرار داشته باشد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: گاهی اوقات حوادث ناشی از گناه و معصیت انسانهاست تا عبرت بگیریم و با عطوفت و مهربانی با خود و نزدیکی به خدواند امور خود را اصلاح کنیم.

وی گفت: باید مدیران در عرصه های مختلف در راستای حل مشکلات مردم گام بردارند و برای مقابله با حوادث زمینه آموزش عمومی را فراهم کنند.

آیت الله باریک بین با تقدیر از خدمات مدیران مدیریت بحران استان قزوین یادآورشد: خوشبختانه در استان با همدلی و همکاری مناسب بین مدیران اقدامات خوبی برای تجهیز استان به امکانات مدرن و وسایل مورد نیاز انجام شده که می توان در مواقع بروز حادثه بخوبی بحران را مدیریت و خسارات ناشی از آن را کم کرد.

امام جمعه قزوین آمادگی استان در مواقع بحران و کمک رسانی به استانهای همجوار را مطلوب دانست و از خدمات انجام شده تقدیر کرد.

وی اظهارداشت:‌ خطرات ناشی از حوادث اخلاقی که هم اکنون جامعه و جوانان ما را تهدید می کند نیز باید به عنوان یک بحران که همواره جامعه را تهدید می کند مورد توجه مدیران قرار گیرد و همانگونه که آموزش مقابله با حوادث طبیعی ضروری است برنامه ریزی برای مقابله با خطر اخلاقی ناشی از انحرافات اعتقادی که از توطئه های دشمنان است نیز اهمیتی کمتر از مقابله با حوادث طبیعی ندارد.

باریک بین گفت: امر به معروف و نهی از منکر نیز در جامعه، ادارات و میان خانواده ها باید نهادینه شده و استمرار یابد.



در ابتدای این دیدار علی محمدآهنی مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گزارشی از فعالیتهای انجام شده ارائه کرد.