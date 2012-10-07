ابوالقاسم اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دو و میدانی کاران قمی در حالی آماده رویداد مهم دو و میدانی قهرمانی رده سنی نونهالان کشور می‌شوند که به واقع سال جاری برای دو و میدانی قم همانند سال گذشته موفقیت آمیز بوده است.



وی ادامه داد: نکته قابل توجه در خصوص موفقیت‌هایی که دو و میدانی کاران استان قم در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور و همچنین میادین بین‌المللی و آسیایی کسب کردند، این بود که شناسایی این قهرمانان از مسابقاتی نظیر آموزشگاه‌های استان قم صورت گرفت.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم افزود: چهره‌هایی نظیر محمد محسن ربانی و محمدحسین اسکندری که از اعضای ثابت تیم ملی دو و میدانی کشورمان در مسابقات سال قبل قهرمانی آسیا بودند و امسال نیز در لیگ باشگاه های کشور درخشیدند دستاوردهای کارهای پایه ای هیئت دو و میدانی قم هستند.



وی اضافه کرد: برنامه برگزاری و زمان‌بندی برگزاری رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی رده سنی نونهالان کشور توسط فدراسیون دو و میدانی اعلام شد و این رقابت‌ها به میزبانی هیئت دو و میدانی استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.



زاهدان میزبان دو و میدانی قهرمانی نونهالان کشور



اکرمی با بیان اینکه زاهدان میزبان مسابقات دو ومیدانی نونهالان کشور است، یاد آور شد: به میزبانی هیئت دو و میدانی استان سیستان و بلوچستان این مسابقات 27 و 28 مهرماه در سالن دو و میدانی دهکده المپیک زاهدان برگزار خواهد شد و تیم هایی از سراسر کشور در این مسابقات شرکت خواهند کرد.



وی ادامه داد: خوب می دانیم که امسال نیز با شرکت برترین دو و میدانی‌کاران تیم‌های مختلف از سراسر کشورمان، مسابقات دو و میدانی قهرمانی رده سنی نونهالان کشور برگزار خواهد شد که تلاش ما نیز اعزام تیمی قوی به این رقابت‌ها است.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم با اشاره به درخشش دو و میدانی‌کار قمی در رقابت‌های سال گذشته لیگ و قهرمانی دو و میدانی بانوان باشگاه‌های کشور یاد آور شد: خوشبختانه سال قبل شاهد موفقیت‌های ارزنده‌ای بودیم که سبب موفقیت دو و میدانی قمی در پیکارهای مختلف داخلی و برون مرزی بود.



تلاش برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود



وی با تاکید بر اینکه نونهالان دوومیدانی کار قمی توانایی درخشش در رقابت های قهرمانی کشور را دارند اضافه کرد: حضور موفق دو و میدانی کاران قمی در مسابقات سال‌های اخیر لیگ و قهرمانی کشور این رشته مایه مباهات و سربلندی هیئت دو و میدانی و ورزش قم شده است.



وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه با برنامه‌های هیئت دو و میدانی و توجه بیش از پیش به بخش پایه شاهد رسیدن آنان به جایگاه واقعی و موفق خود باشیم تصریح کرد: نونهالان، نوجوانان و جوانان قمی نه تنها به اندازه رقبای خود از استان های مطرح کشور، بلکه همپای آنان می‌توانند در رقابت‌های مختلف این رشته افتخار کسب کنند.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم با تاکید بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در این رشته اظهار داشت: بدون تردید با همکاری مجموعه هیئت دو و میدانی تلاش خواهیم کرد تا دو و میدانی قم با توجه به توانمندی بالا به آنچه استحقاق آن را دارد دست پیدا کند.

