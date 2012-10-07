برگزاری همایش تجلیل از پیرغلامان بوشهری با هدف گسترش فرهنگ عاشورایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا پولاد بعدازظهر یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی نخستین همایش تجلیل از پیرغلامان استان بوشهر اظهار داشت: در آئینی که به مناسبت تجلیل از پیرغلامان استان بوشهر در 21 آبان‌ماه برگزار می‌شود پنج پیرغلام باسابقه استان بوشهر تجلیل خواهند شد.

مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر هدف از برگزاری این همایش را گسترش فرهنگ عاشورایی بیان کرد و ادامه داد: در حال حاضر 50 پیرغلام در استان بوشهر شناسایی شده است.

وی از تشکیل کمیته‌های علمی، اطلاع‌رسانی، مداحی و روحانیون همایش تجلیل از پیرغلامان خبر داد و خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌هایی که در این همایش اجرا می‌شود، رونمایی از کتاب "اشک‌دل" است که حاوی اشعار صحیح مداحی است.

پولاد به برنامه‌های دیگر این همایش اشاره کرد و افزود: برگزاری همایش‌های مقتل‌شناسی، سبک و خلاقیت در مداحی، ترویج فرهنگ هیئت و هیئت‌داری و روحانیون بخشی از این برنامه‌ها است.

وی از حضور آیت‌الله نوری‌همدانی در این همایش خبر داد و بیان داشت: هماهنگی‌های لازم توسط آیت‌الله صفایی‌بوشهری برای این منظور صورت گرفته است.

جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز در این نشست با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری این همایش، اظهار داشت: پیرغلامان چراغ هدایت و تعالی‌بخش قیام کربلا را زنده نگه داشته‌اند و سزاوار تجلیل باشکوهی هستند.

سرهنگ عبدالرضا مطاف اضافه کرد: اثر معنوی خدمت به ائمه اطهار، تاثیرپذیری در رفتار و ابعاد شخیصتی افراد است که پیرغلامان نیز با ترویج فرهنگ علوی زندگی ما را در مسیر دین مبین اسلام رهنمون می‌کنند.