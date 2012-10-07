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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۱

حلیمی:

برنامه ریزی اصولی برای شکوفایی استعداد فرزندان طراحی شود

برنامه ریزی اصولی برای شکوفایی استعداد فرزندان طراحی شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اینکه کودکان آینده سازان کشور هستند تاکید کرد که با برنامه ریزی اصولی بستر شکوفایی استعدادهای آنها فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حلیمی در جشن متمرکز استانی روز جهانی کودک که بعد از ظهر یکشنبه در کانون فرهنگی ورزشی رشد آموزش و پرورش ناحیه سه کرج برگزار شد، اظهار داشت: امروز در دنیا قوانین زیادی برای حمایت از کودکان وضع می شود در حالیکه دین مبین اسلام از بدو ظهورش احترام فراوانی برای کودکان قائل بود.

حلیمی افزود: اگر کودکان را باور و زمینه رشد و فعالیت آنان را فراهم کنیم، مشکلات در جامعه اسلامی در آینده به مراتب کاهش می یابد.
 
 حلیمی ادامه داد: با توجه به اینکه کودکان آینده سازا این مرز و بوم هستند باید استعدادهای آنها را با برنامه ریزی اصولی شکوفا کرد.
 
وی همچنین از اولیاء دانش آموزان خواست بستر آرامش برای تحصیل و بروز خلاقیت های آینده سازان فراهم کنند.
 
حلیمی تاکید کرد: والدین در ایجاد فضایی آرام و رشد خلاقیت کودکان نقش به سزایی دارند و باید قدر ظرفیت بی بدیل دوره کودکی فرزندان خود را بدانند و بستر شکوفایی آن را فراهم کنند.
 
کد مطلب 1714470

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