توسعه پایدار با ساماندهی اقتصادی کشور حاصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر صیدایی بعد از ظهر یکشنبه در سومین کارگروه تخصصی اقتصادی استان البرز که با حضور اعضای کارگروه به منظور بررسی آخرین وضعیت اقتصادی استان در حوزه معاونت و برنامه ریزی استانداری البرز برگزار شد، اظهار داشت: اگر خواهان توسعه پایدار هستیم باید به بحث اقصادی کشور سامان دهیم.

وی ادامه داد: مجموعه مباحث مربوط به اقتصاد در قانون اساسی و سند چشم اندازه همواره مهم و اساسی بوده است.



دشمنان می خواهند مردم را در مقابل نظام و انقلاب قرار دهند



معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز افزود: هدف شوم دشمنان این است که مردم را در مقابل نظام و انقلاب قرار دهند تا به نظام ضربه بزنند.



وی با بیان اینکه ساز و کار اقتصادی با معیشت مردم رابطه دارد، اضافه کرد: توسعه استان با پایداری فعالیت ها، اشتغال و درآمدزایی و توسعه پایدار پیوند خورده است.

معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز تصریح کرد: جو مردم می تواند جهت قوت و ضعف یک نظام شود.



صیدایی اظهار داشت: در این دوره زمانی نبردی به مراتب سنگین تر از اول انقلاب داریم که باید با هوشیاری کامل با آن برخورد کنیم.

وی ادامه داد: نبرد اقتصاد ظرافت خود را دارد و دشمن همه جانبه وارد میدان شده و اقتصاد به ویژه بخش ارزی و نفتی را هدف قرار داده اند.



معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز گفت: هدف دشمنان این است که مردم را در مقابل نظام و انقلاب قرار دهند ولی تثبیت شد که سیاست های دشمنان موفق نبوده قصد دارند که از طریق اقتصادی به ما ضربه بزنند.