40 پروانه استاندارد برای محصولات همدان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تیموری بعدازظهر یکشنبه به مناسبت روز جهانی و هفته استاندارد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اولین بار در طول فعالیت اداره استاندارد استان همدان، 50 استاندارد ملی کشور توسط استان همدان تدوین شده که بعد از انجام کارهای کارشناسی تاپایان سال جاری ثبت و منتشر می شود.پ

وی در رابطه با بحث کم فروشی و کمیت کالاهای عرضه شده در بازار شهرستان های همدان، ملایر و بهار گفت: از بازار شهرستان همدان هزار و 730 بررسی صورت گرفته که در 19 نمونه عدم انطباق کمیت کالا گزارش شده است.

753 محصول بازار ملایر به لحاظ کمیت مورد بررسی قرار گرفت

تیموری با بیان اینکه در بازار ملایر 753 محصول بررسی و21 نمونه عدم انطباق کمیت کالا ثبت شد، گفت: از بازار شهرستان بهار نیز 284 کالا نمونه گیری شده که 22 نمونه عدم انطباق کمیت کالا گزارش شده است.

مدیرکل استاندارد استان همدان اضافه کرد: چهار واحد تولیدی استان همدان نیز که کم فروشی می کردند شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی درباره کیفیت آب شرب استان همدان نیز عنوان کرد: از 27 استان کشور نمونه آب برای بررسی کیفیت به تهران ارسال شده که پس از بررسی شیمیایی و فیزیکی و فلزات سنگین و 24 فاکتور دیگر نتایج به استان ها اعلام خواهد شد.

362 نمونه آب از استان همدان برای بررسی کیفیت آب شرب به مرکز ارسال شد

وی یادآور شد: 362 نمونه آب از سطح استان همدان برای بررسی کیفیت آب شرب به این مرکز ارسال شده است.

تیموری درباره برنامه های هفته استاندارد گفت: برنامه مشترکی با صداو سیما برای روز دوشنبه با عنوان استاندارد و کودک و ایمنی برنامه ریزی شده که از سیمای همدان پخش خواهد شد.

وی ادامه داد: در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نیز مسائل ترویجی استاندارد در قالب کتاب های آموزشی ارائه خواهد شد.

تیموری از تجلیل 10 واحد برتر کیفی سال خبر داد و افزود: این مراسم روز پنجشنبه 20 مهر ماه با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد در همدان برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: روز جمعه نیز مسابقه دوچرخه سواری برای چهار رده سنی نونهالان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در دو بخش دوچرخه سواری کورسی و کوهستان ساعت 9 صبح از مسافت 3 کیلومتر تا حداکثر 20 کیلومتر در چهارراه پژوهش برگزار می شود.