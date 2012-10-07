نحوه استرداد مجرمان ایرانی و غیر ایرانی در کمیسیون قضایی بررسی شد

الله‌یار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز یکشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز چهار ماده از لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه در خصوص نحوه انتقال افرادی که استرداد می شوند بحث و مقرر شد با اتباع ایرانی و اتباع خارجی به اشکال گوناگون رفتار شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین قرار شد تسهیلاتی فراهم شود تا اتباع خارجی که در ایران محکوم شده و حکم به استرداد آنها داده شده با رایزنی های بین المللی با نهادهایی نظیر مرجمع همکاری های بین المللی قضایی و وزارت امور خارجه تحویل کشورهای درخواست کننده شوند.

ملکشاهی ادامه داد: همچنین در نشست امروز کمیسیون قضایی تصویب شد افرادی که در کشوری غیر از ایران حکم به استردادشان داده شده و باید تحویل کشور درخواست کننده شوند و نیاز است که از خاک ایران عبور کنند از وزارت امور خارجه ایران اجازه بگیرند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ادامه بررسی لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی طی شش هفته آینده در این کمیسیون به اتمام می رسد گفت: این لایحه شامل ۱۰۰ ماده است که تاکنون ۴۰ ماده آن بررسی و تصویب شده است.

