  1. سیاست
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

ملکشاهی در گفتگو با مهر:

نحوه استرداد مجرمان ایرانی و غیر ایرانی در کمیسیون قضایی بررسی شد

نحوه استرداد مجرمان ایرانی و غیر ایرانی در کمیسیون قضایی بررسی شد

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد که در نشست امروز کمیسیون قضایی تصویب شد افرادی که در کشوری غیر از ایران حکم به استردادشان داده شده و باید تحویل کشور درخواست کننده شوند و نیاز است که از خاک ایران عبور کنند از وزارت امور خارجه ایران اجازه بگیرند.

الله‌یار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز یکشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز چهار ماده از لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه در خصوص نحوه انتقال افرادی که استرداد می شوند بحث و مقرر شد با اتباع ایرانی و اتباع خارجی به اشکال گوناگون رفتار شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین قرار شد تسهیلاتی فراهم شود تا اتباع خارجی که در ایران محکوم شده و حکم به استرداد آنها داده شده با رایزنی های بین المللی با نهادهایی نظیر مرجمع همکاری های بین المللی قضایی و وزارت امور خارجه تحویل کشورهای درخواست کننده شوند.

ملکشاهی ادامه داد: همچنین در نشست امروز کمیسیون قضایی تصویب شد افرادی که در کشوری غیر از ایران حکم به استردادشان داده شده و باید تحویل کشور درخواست کننده شوند و نیاز است که از خاک ایران عبور کنند از وزارت امور خارجه ایران اجازه بگیرند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ادامه بررسی لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی طی شش هفته آینده در این کمیسیون به اتمام می رسد گفت: این لایحه شامل ۱۰۰ ماده است که تاکنون ۴۰ ماده آن بررسی و تصویب شده است.
 

کد مطلب 1714473

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