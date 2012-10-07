یک هفته پس از صعود نوجوانان به جام جهانی؛ عباسی به دوستی مهر تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران هفته گذشته و با شکست تیم فوتبال استرالیا موفق شد به مسابقات جام جهانی صعود کند. هر چند شاگردان علی دوستی مهر با شکست برابر ازبکستان از رسیدن به فینال و تکرار عنوان قهرمانی باز ماندند.

بر همین اساس محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به علی دوستی مهر سرمربی تیم نوجوانان بابت صعود به جام جهانی تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است:

" به این وسیله تلاش، حسن مدیریت و زحمات ارزنده جنابعالی در راهیابی تیم فوتبال نوجوانان ایران به رقابت‌های جام جهانی را ارج نهاده و از اینکه با این موفقیت شادی ملت عزیزمان را پس از پیروزی‌های ارزنده قهرمانان المپیک و پارالمپیک استمرار بخشیده‌اید، سپاسگزارم. بی تردید کسب این موفقیت مرهون شخصیت بی ادعا، فرهنگ غنی، شناخت موثر و نگاه ارزشی و همچنین اعمال تجارب سودمندی است که طی سال‌ها فعالیت اثر بخش جنابعالی در عرصه پرمسئولیت ورزش پایه کشور به وجود آمده است".