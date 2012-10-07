  1. ورزش
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۷

یک هفته پس از صعود نوجوانان به جام جهانی؛ عباسی به دوستی مهر تبریک گفت

یک هفته پس از صعود نوجوانان به جام جهانی؛ عباسی به دوستی مهر تبریک گفت

به دنبال راهیابی تیم ملی نوجوان به مسابقات جام جهانی، وزیر ورزش به سرمربی تیم ملی نوجوانان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران هفته گذشته و با شکست تیم فوتبال استرالیا موفق شد به مسابقات جام جهانی صعود کند. هر چند شاگردان علی دوستی مهر با شکست برابر ازبکستان از رسیدن به فینال و تکرار عنوان قهرمانی باز ماندند.

بر همین اساس محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به علی دوستی مهر سرمربی تیم نوجوانان بابت صعود به جام جهانی تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است:

" به این وسیله تلاش، حسن مدیریت و زحمات ارزنده جنابعالی در راهیابی تیم فوتبال نوجوانان ایران به رقابت‌های جام جهانی را ارج نهاده و از اینکه با این موفقیت شادی ملت عزیزمان را پس از پیروزی‌های ارزنده قهرمانان المپیک و پارالمپیک استمرار بخشیده‌اید، سپاسگزارم. بی تردید کسب این موفقیت مرهون شخصیت بی ادعا، فرهنگ غنی، شناخت موثر و نگاه ارزشی و همچنین اعمال تجارب سودمندی است که طی سال‌ها فعالیت اثر بخش جنابعالی در عرصه پرمسئولیت ورزش پایه کشور به وجود آمده است".

کد مطلب 1714475

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