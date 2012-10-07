314متر مربع قالی دستباف مددجویان خراسان شمالی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امان الله حسین پور افزود: این تعداد تخته فرش در متراژهایی 6، 9، 12 و 40 متری و کناره بافته شده است.
وی اظهار داشت: فرشهای بافته شده فوق به سفارش تهران جهت حرم مطهر رضوی و کشور امارات متحده عربی بافته و صادر شده است.
حسین پور با اشاره به ارزش ریالی فرشها بافته شده توسط مدجویان کمیته امداد استان گفت: قالیهای بافته شده توسط مددجویان این نهاد847 میلیون 750 هزار ریال ارزش دارد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی درخصوص میزان سود آوری این بافتهها اظهارداشت: به دلیل سفارشی بودن این بخش از تولیدات به تبع سود دهی بالایی نصیب بافندگان این فرشها شده است.
حسین پور با بیان اینکه برخی از شهرستانهای استان جایگاه بالایی را در تولیدات فرش به خود اختصاص دادهاند، افزود: در حال حاضر به ترتیب شهرستانهای شیروان، فاروج، اسفراین و بجنورد جایگاه برتری را در زمینه این تولیدات از آن خود کردهاند.
وی تصریح کرد : اغلب فرشهای تولیدی به دلیل کیفیت مناسب و تطابق با سلیقه مشتریان تقاضای خارجی داشته و به همین منظور به بازار جهانی و کشورهای مختلف صادر میشود.
حسین پور در ادامه افزود: استفاده از الگوهای مناسب فرش، بازارپسندی و مدنظر قراردادن سلیقه بازار، انجام مطالعه و پژوهشهای میدانی بر تولیدات قبلی و اقدامات مفیدی که در رنگ بندی وکیفیت آن در نظر گرفته میشود در نهایت باعث رضایت مندی تولیدکننده و خریدار شده است.
وی در خصوص توسعه این طرحها در بین افراد تحت پوشش این نهاد، تصریح کرد: برای توانمندی افراد مشغول در این حرفه، کمیته امداد توانسته با بیمه قالیبافان از محل بیمه مجریان اشتغال در راستای حمایت ازآنها اقدام کند.
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