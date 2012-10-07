محمد کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برد صبای قم در مصاف با دبیری تبریز در هفته نهم لیگ برتر فوتسال اظهار کرد: ناکامی در بازی‌های دو هفته قبل سبب شده بود تیم دبیری تبریز بی محابا به دنبال کسب امتیاز باشید و به همین خاطر آنها با تمام وجود برای متوقف کردن صبا در قم تلاش می‌کردند.



سه امتیاز بازی با دبیری تبریز برای صبا اهمیت زیادی داشت



وی بیان کرد: با این حال سه امتیاز بازی با دبیری تبریز برای صبا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود و برای تثبیت موقعیت خود در جدول به دنبال کسب آن بودیم، ما هم خوب بازی کریم و هم موفق به پیروزی دلچسبی شدیم که از این بابت خیلی خوشحالیم، حالا که صدرنشین شده ایم مطمئنم که تا آخرین لیگ این جایگاه را حفظ می کنیم.



بازیکن با تجربه تیم فوتسال صبای قم افزود: به هیچ عنوان نمی‌خواستیم تیم دبیری تبریز را در مسابقه هفته نهم دست کم بگیریم زیرا این تیم با توجه به دو تساوی متوالی دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت و‌طبیعی بود که بهترین بازی خود را مقابل ما ارائه کند.



وی افزود: بازی با دبیری تبریز که تیم رده ششم جدول محسوب می‌شد، به اندازه تمام بازی‌های بزرگ لیگ برای ما سخت بود و این تیم با تمام توان و قدرت به مصاف صبا آمده بود تا بتواند به سه امتیاز بازی دست یابد، ولی خوشحالم از اینکه در این دیدار با استفاده از فرصت میزبانی پیروز شدیم.



ثابت کردیم که تیم بزرگی هستیم



کرمانی اظهار کرد: ما در سومین هفته متوالی بازی‌های خود را با پیروزی پشت سر گذاشته‌ایم و ثابت کردیم که تیم بزرگی هستیم و این نتایج نشان از توانمندی فوتسال قم و تیم صبا است، ما یک تیم جوان و بی‌ادعا هستیم و شک نکنید که مقابل تیم‌های حفاری و منصوری نیز پر قدرت بازی خواهیم کرد.



وی در ادامه در خصوص تعطیلات لیگ برتر و در پیش بودن جام جهانی عنوان کرد: این تعطیلی سبب می‌شود تا بازیکنان ما از نظر روحی در شرایط خوبی قرار بگیرند، ضمن اینکه می توانیم تمرینات خوبی را پشت سر گذشته و در شرایط آمادگی کامل در هفته دهم به مصاف حفاری اهواز برویم.



گلزن تیم فوتسال صبای قم مقابل دبیری تبریز خاطرنشان کرد: صبا از هشت بازی لیگ امسال شش پیروزی و یک باخت و یک تساوی در کارنامه دارد و با اینکه در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفته است، اما اختلاف زیادی نسبت به تیم‌های بالانشین جدول ندارد و هوشیار هستیم که در دیدارهای بعدی نیز قوی بازی کنیم.



تیم‌های فوتسال صبای قم و دبیری تبریز در یکی از بازی‌های هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در هفته نهم در سالن حیدریان قم به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان صبای قم با حساب هفت بر یک حریف خود را شکست داد.

