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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

موزونی:

آینده بزرگ دنیا در دست کوچک بچه ها رقم خواهد خورد

آینده بزرگ دنیا در دست کوچک بچه ها رقم خواهد خورد

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در این مراسم، ضمن تبریک روز جهانی کودک به نونهالان و آینده سازان کشور گفت: آینده بزرگ دنیا در دستان کوچک بچه ها رقم خواهد خورد زیرا آنها آینده را خواهند ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز جهانی کودک ظهر امروز یکشنبه 16 مهر ماه سال جاری در محل بوستان معلم شهر کرمانشاه با حضور تعدادی از کودکان و مسئولین کانون پرورشی فکری برگزار شد.

در این مراسم رضا موزونی گفت: روز جهانی کودک فرصت مناسبی است تا همه مردم بویژه والدین و معلمان کودکان را باور کنند.

وی افزود: اگر کودکان را باور کنیم و زمینه رشد و فعالیت آنها را فراهم نماییم پاسخ همه مشکلات امروز بشر را آنها خواهند داد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: اولیا فرصتی را فراهم کنند تا بچه ها با آرامش خاطر تحصیل کرده و خلاقیت های خود را شکوفا کنند.

موزونی در پایان با اشاره به ساخت بزرگترین مجتمع فرهنگی کودکان و نوجوانان کشور در کرمانشاه گفت: از محل اعتبارات مصوب سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه در آینده کلنگ بزرگترین مجتمع فرهنگی کودکان و نوجوانان کشور در محل بوستان معلم این شهر به زمین زده می شود.

کد مطلب 1714478

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