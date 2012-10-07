به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری عصر یکشنبه در جلسه شورای مسکن مهر اردبیل با اشاره به تعداد تعهد مسکن مهر استان، این میزان را 38 هزار واحد مسکونی در سطح استان عنوان کرد.

وی افزود: از این تعداد هفت هزار واحد آن تاکنون به بهره برداری رسیده و 10 هزار واحد آماده واگذاری به متقاضیان در سطح استان است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان با اشاره به در حال ساخت بودن 9 هزار واحد مسکن مهر در استان افزود: چهارهزار واحد از این واحدها تا پایان آبان ماه تکمیل شده و به متقاضیان آن واگذار خواهد شد.

حیدری با بیان اینکه تلاش می کنیم تعدادی از واحدهای مسکن مهر استان را تا پایان سال و قبل از عید نوروز تکمیل کنیم، اضافه کرد: علاوه بر واحدهای آماده، پنج هزار واحد از مسکن مهر استان تا اسفند ماه آماده واگذاری خواهد بود.

وی از تلاش برای تحقق تعهد استان در زمینه مسکن مهر خبر داد و افزود: اداره راه و شهرسازی با همکاری دیگر دستگاه های مربوطه استان تلاش می کند 12 هزار واحد مسکن مهر مورد تعهد استان را تا پایان نیمه اول سال 92 تکمیل و به بهره برداری برساند.

