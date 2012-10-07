5 گیلانی در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی

به گزارش خبرگزاری مهر، با نظر کادر فنی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران سعید رحمتی، محمد احمد زاده، حسن عبدالهی، فرید بلوک باشی و شهریار مژده از گیلان به همراه 10 بازیکن از دیگر استانها از21 مهرماه جاری به مدت پنج روز در تهران اردو می زنند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران خود را برای شرکت در رقابتهای آسیایی، انتخابی جام جهانی که دی ماه امسال در قطر برگزار می شود، آماده می کند.

برد بانوان فوتبالیست بندرانزلی

تیم فوتبال بانوان ملوان بندرانزلی پالایش گاز ایلام راشکست داد، در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان ایران تیم ملوان در ایلام با نتیجه پرگل هشت بر یک پالایش گاز این شهر راشکست داد و با 12 امتیاز و یک بازی کمتر پس از بم کرمان در مکان دوم جدول 12 تیمی پنجمین دوره لیگ برتر قرار گرفت.

برای بانوان ملوان سارا قمی، مقرب زاد حسینعلی، محبوبه یوسف پور ومهسا پورمحمدیان هرکدام دو گل زدند، تیم فوتبال بانوان ملوان بندرانزلی درهفته ششم این مسابقات، جمعه 21 مهرماه جاری درخانه با دلوارکشتی جنوب بوشهر روبه رو می شود.

شکست تیم کوثر گیلان

تیم کوثر گیلان برابر نفت امیدیه شکست خورد، در هفته چهارم لیگ برتر واترپلوی کشور تیم کوثر گیلان در امیدیه 13 بر10 مغلوب نفت امیدیه خوزستان شد و با دو امتیاز و یک بازی کمتر در مکان چهارم جدول رده بندی لیگ برتر قرارگرفت.

نماینده گیلان در هفته پنجم این مسابقات پنجشنبه 20 مهرماه جاری میهمان نماینده فارس است، در بیست و دومین دوره لیگ برتر واترپلوی کشور هفت تیم حضور دارند.

صدرنشینی تالش در دو و میدانی گیلان

مرحله دوم لیگ برتر دو و میدانی گیلان با صدرنشینی تیم تالش در رشت پایان یافت، در پایان این مرحله ودر رده سنی نوجوانان تیمهای تالش، رضوانشهر و آستارا درمکانهای اول تا سوم قرار گرفتند.

در رده سنی جوانان نیز تیمهای تالش، رضوانشهر و رشت در جایگاه اول تا سوم ایستادند، مرحله دوم لیگ برتر دو و میدانی گیلان با شرکت 54 ورزشکار منتخب در قالب پنجم تیم یک روز در پیست دو و میدانی ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار شد، این مسابقات در چهار مرحله برگزار می شود.