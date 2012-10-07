کودکان سرپل ذهابی خواستار تامین امنیت جهانی برای کودکان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با همکاری کانون پرورش فکری، بهزیستی، آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد، شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارد و تراکت هایی با موضوعاتی از پیمان نامه جهانی حقوق کودک، نیازهای خود را مطرح کرده و خواستار استقرار امنیت در جهان شدند.

رییس اداره بهزیستی سرپل ذهاب در این مراسم گفت: والدین مسوول تامین تمام نیازهای کودکان اعم از مادی و معنوی هستند و با تامین نیازمندی های جسمانی کودکان خود زمینه رشد و نمو آنان را با تهیه وسایل لازم امکان پذیر سازند تا از این طریق نیازهای بدنی آنها اشباع شود.

بهمن بوچانی افزود: رشد و نمو کودکان با تغذیه خوب، بهداشت کافی، آب و هوا، مسکن، خواب، بازی، حرکت و جنبش، شادابی و سلامتی میسر می شود که برای ادامه حیات کودکان و پرورش نسل آینده هر کشوری ضروری است.

وی ادامه داد: والدین باید از سنین کودکی برای فرزندان خود ارزش خاص قایل شوند تا شخصیت فرزندشان تمامی ابعاد یک انسان آراسته و شایسته را داشته باشد و در آینده برای جامعه بشری خود فردی مفید محسوب شود.

در این مراسم کودکان به اجرای برنامه های شاد هنری، فرهنگی در قالب قرائت قرآن، شعر، سرود پرداختند ضمن اینکه مسابقات ورزشی همچون طناب کشی و دو و میدانی نیز در میان آنها برگزار شد و در پایان به نفرات برتر هر رشته جوایزی اهدا شد.

